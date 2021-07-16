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Rodovia do Contorno

Pistas são interditadas na BR 101 após acidente na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um veículo atingiu um poste e, com a colisão, o trânsito precisou ser totalmente interditado no sentido Serra e parcialmente no sentido Cariacica. O trânsito foi liberado

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 06:50

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

16 jul 2021 às 06:50
Caminhonete derrubou poste durante acidente na Rodovia do Contorno, na Serra
Caminhonete derrubou poste durante acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente interditou a Rodovia do Contorno, na Serra, no começo da manhã desta sexta-feira (16). A colisão aconteceu no quilômetro 277, ainda na madrugada, por volta das 3h50. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo atingiu um poste e, com a colisão, o trânsito precisou ser totalmente interditado no sentido Serra e parcialmente no sentido Cariacica. 
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, outros dois veículos também se envolveram no acidente. Após a caminhonete derrubar o poste, um Fiat Uno não viu o objeto no chão, bateu no poste que já estava caído e capotou na pista. Um  Fiat Fiorino que vinha logo atrás, não conseguiu desviar, também bateu no poste caído no chão e estourou o pneu.
"A caminhonete já tinha batido no poste. Não vi o poste e bati com ele no chão. O carro capotou. Quando percebi não tinha nem como evitar, o acidente não foi sinalizado e estava escuro na hora", contou à TV Gazeta o motorista do Fiat Uno, Ailton Januário da Silva.
Ailton estava acompanhado de dois amigos. Eles saíram de madrugada de Cariacica e pretendiam pescar na Praia de Camburi, em Vitória. Um dos amigos teve ferimentos na cabeça, foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde aguardava para realizar exames. 

TRÂNSITO LIBERADO 

Segundo a PRF, o trânsito foi totalmente liberado antes das 7h da manhã. Para manter o fluxo no sentido Serra, o trânsito foi direcionado por dentro do Condomínio Alphaville. 
Com a batida, parte da Rodovia do Contorno ficou sem energia. No começo da manhã desta sexta (16), uma equipe da EDP já trabalhava para reestabelecer a energia na pista, e afirmou que os bairros próximos não foram prejudicados. 
Mapa mostra congestionamento após acidente na Rodovia do Contorno, na Serra
Mapa mostra congestionamento após acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Reprodução / Google
A reportagem entrou em contato com a Eco101 para mais informações do acidente. Por meio de nota, a Eco101 informou que, de acordo com o Centro de Controle Operacional, a ocorrência, registrada às 3h53, envolveu três veículos de passeio no km 278,2, no Contorno de Vitória.
"Um dos veículos colidiu contra o poste, que caiu sobre a faixa de rolamento. Na sequência, outros dois veículos também colidiram com o poste. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e EDP para manutenção do poste.Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Durante atendimento, o tráfego seguiu pela faixa 2 sentido sul. A pista foi liberada", diz a nota. 

Atualização

16/07/2021 - 8:23
Após a publicação da reportagem, a PRF informou que o trânsito foi completamente liberado às 6h36. A Eco101 enviou nota sobre a colisão. O texto foi atualizado. 

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