Pistas são interditadas na BR 101 após acidente na Serra

Caminhonete derrubou poste durante acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um acidente interditou a Rodovia do Contorno, na Serra , no começo da manhã desta sexta-feira (16). A colisão aconteceu no quilômetro 277, ainda na madrugada, por volta das 3h50. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo atingiu um poste e, com a colisão, o trânsito precisou ser totalmente interditado no sentido Serra e parcialmente no sentido Cariacica.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, que esteve no local, outros dois veículos também se envolveram no acidente. Após a caminhonete derrubar o poste, um Fiat Uno não viu o objeto no chão, bateu no poste que já estava caído e capotou na pista. Um Fiat Fiorino que vinha logo atrás, não conseguiu desviar, também bateu no poste caído no chão e estourou o pneu.

"A caminhonete já tinha batido no poste. Não vi o poste e bati com ele no chão. O carro capotou. Quando percebi não tinha nem como evitar, o acidente não foi sinalizado e estava escuro na hora", contou à TV Gazeta o motorista do Fiat Uno, Ailton Januário da Silva.

Ailton estava acompanhado de dois amigos. Eles saíram de madrugada de Cariacica e pretendiam pescar na Praia de Camburi, em Vitória. Um dos amigos teve ferimentos na cabeça, foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde aguardava para realizar exames.

TRÂNSITO LIBERADO

Segundo a PRF, o trânsito foi totalmente liberado antes das 7h da manhã. Para manter o fluxo no sentido Serra, o trânsito foi direcionado por dentro do Condomínio Alphaville.

Com a batida, parte da Rodovia do Contorno ficou sem energia. No começo da manhã desta sexta (16), uma equipe da EDP já trabalhava para reestabelecer a energia na pista, e afirmou que os bairros próximos não foram prejudicados.

Mapa mostra congestionamento após acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Reprodução / Google

Em Serra, no km 277 da BR-101, por às 03h50, ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto fixo(poste). Pista sentido norte totalmente interditada, trânsito fluindo por dentro do Condomínio Alphaville e pista sentido sul, pista 01 interditada, fluindo pela pela faixa 02. — PRF_ES (@PRF191ES) July 16, 2021

A reportagem entrou em contato com a Eco101 para mais informações do acidente. Por meio de nota, a Eco101 informou que, de acordo com o Centro de Controle Operacional, a ocorrência, registrada às 3h53, envolveu três veículos de passeio no km 278,2, no Contorno de Vitória.

"Um dos veículos colidiu contra o poste, que caiu sobre a faixa de rolamento. Na sequência, outros dois veículos também colidiram com o poste. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e EDP para manutenção do poste.Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Durante atendimento, o tráfego seguiu pela faixa 2 sentido sul. A pista foi liberada", diz a nota.