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Próximo ao trevo de Alto Lage

Carro derruba poste em acidente na BR 262 em Cariacica

A batida aconteceu por volta de 5h. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída e o poste caiu no canteiro, derrubando fios sobre a pista

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 06:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 06:28
Carro derruba poste em Cariacica
Carro derruba poste em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente envolvendo um carro interditou parcialmente a BR 262 em Cariacica. O veículo atingiu um poste no quilômetro 3,8, próximo ao trevo de Alto Lage para quem segue no sentido Viana. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) disseram que o motorista não estava mais no local do acidente quando chegaram e, por isso, não sabem a identificação do condutor e o estado de saúde.
A colisão aconteceu por volta de 5h. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída e o poste caiu no canteiro, derrubando fios sobre a pista e fazendo com que o trânsito ficasse totalmente interditado no sentido Viana. Apenas motos conseguiam passar pelo local. No sentido Vitória, apenas uma faixa estava liberada. 
Um guincho retirou o carro envolvido na batida do local por volta das 6h30, mas os fios continuavam derrubados no trecho. Um caminhão da concessionária responsável pelo fornecimento de energia chegou ao local, retirou a fiação e o trânsito foi totalmente liberado, nos dois sentidos, às 7h.
Carro derruba poste em Cariacica
Carro derruba poste em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

OUTRO ACIDENTE

Minutos após a colisão, um caminhão passou pelo local e o motorista não viu a fiação caída sobre a pista. Com isso, o veículo movimentou os fios de uma forma que um motociclista, que passava no mesmo momento, acabou sendo atingido pela fiação no pescoço. Ele caiu da moto e foi socorrido para uma unidade de saúde da região.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

Atualização

16/07/2021 - 7:16
Após a retirada dos fios da pista, o trânsito foi totalmente liberado às 7h, nos dois sentidos. O texto foi atualizado. 

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