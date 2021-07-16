Carro derruba poste em acidente na BR 262 em Cariacica

Carro derruba poste em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um acidente envolvendo um carro interditou parcialmente a BR 262 em Cariacica . O veículo atingiu um poste no quilômetro 3,8, próximo ao trevo de Alto Lage para quem segue no sentido Viana . Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) disseram que o motorista não estava mais no local do acidente quando chegaram e, por isso, não sabem a identificação do condutor e o estado de saúde.

A colisão aconteceu por volta de 5h. Com o impacto, a frente do carro ficou destruída e o poste caiu no canteiro, derrubando fios sobre a pista e fazendo com que o trânsito ficasse totalmente interditado no sentido Viana. Apenas motos conseguiam passar pelo local. No sentido Vitória, apenas uma faixa estava liberada.

Um guincho retirou o carro envolvido na batida do local por volta das 6h30, mas os fios continuavam derrubados no trecho. Um caminhão da concessionária responsável pelo fornecimento de energia chegou ao local, retirou a fiação e o trânsito foi totalmente liberado, nos dois sentidos, às 7h.

Carro derruba poste em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

OUTRO ACIDENTE

Minutos após a colisão, um caminhão passou pelo local e o motorista não viu a fiação caída sobre a pista. Com isso, o veículo movimentou os fios de uma forma que um motociclista, que passava no mesmo momento, acabou sendo atingido pela fiação no pescoço. Ele caiu da moto e foi socorrido para uma unidade de saúde da região.

Em Cariacica, no km 3,8 da BR-262, por volta das 05h00, ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto fixo(poste). Ocorre a interdição total no sentido crescente e parcial no sentido decrescente(trânsito fluindo por 01 faixa), SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO.

Equipe PRF no local. — PRF_ES (@PRF191ES) July 16, 2021

Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta