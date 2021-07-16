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Socorrido pelos Bombeiros

Motociclista fica ferido em acidente na Enseada do Suá, em Vitória

A colisão entre a moto e um carro aconteceu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na manhã desta sexta-feira (16). O motorista do carro também precisou de atendimento

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2021 às 12:03
Colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira
Acidente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, nesta sexta-feira (16) Crédito: Rafael Brunoro
Um acidente entre um carro e uma moto deixou o motociclista ferido em Vitória. A colisão aconteceu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, na manhã desta sexta-feira (16). Com a batida, um trecho da pista ficou interditado para quem seguia no sentido Centro. Segundo informações da TV Gazeta, o motorista também precisou ser socorrido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi deslocada para o local para resgatar o motociclista, que ficou ferido após a batida. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele, pois a ocorrência ainda está em andamento, segundo a corporação.

MOTORISTA DO CARRO

Segundo informações da TV Gazeta, obtidas no local do acidente, o motorista também ficou ferido. Inicialmente, ele saiu do carro consciente e conversando normalmente, mas quando foi soprar o teste do bafômetro, começou a cuspir sangue. Os policiais então encaminharam o homem para a ambulância e, posteriormente, para o hospital.
Procurada, a polícia confirmou o acidente no local. "Uma moto e um veículo de passeio colidiram no bairro Enseada do Suá, em Vitória. O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros", informou, por nota.
A Guarda Municipal de Vitória esteve no local. "A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito da Guarda Civil de Vitória (GCMV), que um carro e uma motocicleta colidiram em frente à Praça do Papa, na Enseada do Suá, por volta de 10h40 desta sexta-feira (16)."
Ainda segundo a Guarda,  o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) assumiu a ocorrência. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no bairro Forte São João.

Colisão entre carro e moto na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória

Atualização

16/07/2021 - 12:40
Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta, que foi ao local do acidente, informou que o motorista do carro também precisou de atendimento médico. O texto foi atualizado. Também houve alteração no texto quanto ao resgate do motociclista, feito pelo Corpo de  Bombeiros e não por uma ambulância do Samu.

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