Motociclista fica ferido em acidente na Enseada do Suá, em Vitória

Acidente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, nesta sexta-feira (16) Crédito: Rafael Brunoro

TV Gazeta, o motorista também precisou ser socorrido. Um acidente entre um carro e uma moto deixou o motociclista ferido em Vitória . A colisão aconteceu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, na manhã desta sexta-feira (16). Com a batida, um trecho da pista ficou interditado para quem seguia no sentido Centro. Segundo informações da, o motorista também precisou ser socorrido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi deslocada para o local para resgatar o motociclista, que ficou ferido após a batida. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele, pois a ocorrência ainda está em andamento, segundo a corporação.

MOTORISTA DO CARRO

Segundo informações da TV Gazeta, obtidas no local do acidente, o motorista também ficou ferido. Inicialmente, ele saiu do carro consciente e conversando normalmente, mas quando foi soprar o teste do bafômetro, começou a cuspir sangue. Os policiais então encaminharam o homem para a ambulância e, posteriormente, para o hospital.

Procurada, a polícia confirmou o acidente no local. "Uma moto e um veículo de passeio colidiram no bairro Enseada do Suá, em Vitória. O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros", informou, por nota.

A Guarda Municipal de Vitória esteve no local. "A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito da Guarda Civil de Vitória (GCMV), que um carro e uma motocicleta colidiram em frente à Praça do Papa, na Enseada do Suá, por volta de 10h40 desta sexta-feira (16)."

Ainda segundo a Guarda, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) assumiu a ocorrência. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no bairro Forte São João.

Colisão entre carro e moto na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória