No trevo de Alto Lage

Ônibus do Transcol tomba em acidente em Cariacica

Leitores informaram que o veículo seguia sentido ao Terminal de Itacibá; segundo a PM, ao menos 15 pessoas ficaram feridas, mas o número pode ser maior

Publicado em 29 de maio de 2025 às 17:40

Um ônibus da linha 525 (Terminal de Vila Velha/ Terminal Jardim América) do Sistema Transcol tombou ao fazer uma curva no Trevo de Alto Lage, em Cariacica, no fim da tarde desta quinta-feira (29). Inicialmente, a Polícia Militar informou que ao menos 14 pessoas se feriram, mas o número foi atualizado para 15, podendo chegar a 20 pessoas, pela aspirante Simeya. Testemunhas contaram à agente que a direção do coletivo teria travado e isso ocasionou na "queda" do veículo.>

Segundo a aspirante, algumas vítimas ficaram presas às ferragens, mas já foram retiradas e encaminhadas para centros hospitalares. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que havia na cena, aproximadamente, dez pessoas perambulando, que recusaram atendimento. >

A equipe levou uma pessoa ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). Outras quatro prosseguiram caminhando ao PA de Alto Laje e sete foram socorridas por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. >

Antes do tombamento, o ônibus teria colidido contra um poste, deixando a região sem energia elétrica. A Ceturb-ES — gestora do sistema Transcol — informou que não há mortes e os passageiros feridos receberam atendimento médico.>

A EDP informa que foi acionada para atender uma ocorrência em Alto Lage. Equipes técnicas estiveram no local, a área foi isolada e, por questão de segurança, os clientes do entorno tiveram o fornecimento de energia interrompido. Não foi informado se o serviço foi normalizado até às 21h40.>

Disse ainda que uma investigação será realizada para apurar as causas do acidente. A reportagem questionou quantas pessoas estavam no veículo no momento do acidente e o número total de feridos.>

Uma equipe de trânsito da Prefeitura de Cariacica auxiliou na organização do fluxo de veículos no trecho, que foi parcialmente interditado para a remoção do veículo. >

De acordo com o tenente Bento, da PM, alguns feridos socorridos pelo Samu/192 foram levados para o Pronto Atendimento de Alto Lage e o Corpo de Bombeiros encaminhou uma vítima para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória.>

