Ação emergencial

Obra da Cesan interdita parte da Avenida Leitão da Silva em Vitória

A Cesan informou que o serviço é necessário após uma intercorrência identificada na rede; obra deve ser finalizada na sexta-feira (11)

Uma obra emergencial da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) interdita parcialmente o trânsito na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, nesta quinta-feira (10). Cerca de 30 metros da rede de esgoto está sendo substituída nas proximidades de uma clínica de diagnósticos, no bairro Santa Lúcia. A intervenção, que acontece no sentido Bento Ferreira, deve ser concluída até desta sexta-feira (11). >

A Guarda Municipal acompanha a operação, sinalizou a via e segue no local orientando motoristas e pedestres para reduzir os impactos no trânsito até o fim da intervenção.>