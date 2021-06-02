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Rodovia do Contorno

Mulher de bicicleta morre atropelada por carro na BR 101, na Serra

Com a colisão, a vítima, identificada como Karla de Souza Silva, foi arremessada. A bicicleta em que ela estava ficou presa a um poste
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 jun 2021 às 13:29

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 13:29

Jovem ciclista de apenas 22 anos morre atropelada na BR 101, na Serra
Jovem ciclista de apenas 22 anos morre atropelada na BR 101, na Serra Crédito: Fernando Madeira | GZ
Uma mulher de 22 anos morreu atropelada na pista lateral da BR 101, na Serra, no início da tarde desta quarta-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava de bicicleta e foi atingida por um carro na altura do bairro André Carloni, no sentido Cariacica. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente foi registrado às 12h04
Com a colisão, a vítima, identificada como Karla de Souza Silva, foi arremessada. A bicicleta em que ela estava ficou presa a um poste. Uma das faixas precisou ser isolada e o corpo da mulher foi coberto por um lençol até que a perícia da Polícia Civil chegasse ao local. 
De acordo com um socorrista da Eco101, que tentou fazer os primeiros atendimentos, a jovem já foi encontrada sem vida. Parentes de Karla estiveram no local, mas, muito abalados, não quiseram dar entrevista.

Ciclista de 22 anos morre após ser atropelada na BR 101, na Serra

O veículo envolvido no acidente é um Volkswagen Saveiro. O para-brisa do carro ficou destruído com o impacto e a lateral também ficou danificada. 
Devido ao atropelamento, a faixa um da pista marginal, no sentido sul, precisou ser interditada. O motorista não foi identificado pela polícia. A reportagem procurou a PRF para atualizações sobre o acidente. O texto será complementado assim que novas informações forem repassadas.

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