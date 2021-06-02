Mulher de bicicleta morre atropelada por carro na BR 101, na Serra

Jovem ciclista de apenas 22 anos morre atropelada na BR 101, na Serra Crédito: Fernando Madeira | GZ

Com a colisão, a vítima, identificada como Karla de Souza Silva, foi arremessada. A bicicleta em que ela estava ficou presa a um poste. Uma das faixas precisou ser isolada e o corpo da mulher foi coberto por um lençol até que a perícia da Polícia Civil chegasse ao local.

De acordo com um socorrista da Eco101, que tentou fazer os primeiros atendimentos, a jovem já foi encontrada sem vida. Parentes de Karla estiveram no local, mas, muito abalados, não quiseram dar entrevista.

Ciclista de 22 anos morre após ser atropelada na BR 101, na Serra

O veículo envolvido no acidente é um Volkswagen Saveiro. O para-brisa do carro ficou destruído com o impacto e a lateral também ficou danificada.

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