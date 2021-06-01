Ciclista que morreu no ES era canadense e foi candidato a prefeito em Montreal

Michel Brûlé fundou uma editora em 1993, no Canadá, e por lá concorreu à prefeitura de Montreal em 2019 Crédito: Radio-Canada

O ciclista que morreu nesta segunda-feira (31) em Guarapari após bater contra uma placa de trânsito foi identificado como Michel Brûlé, de 56 anos. O canadense morava na cidade capixaba com o irmão, Martin Brûlé, dono de um albergue, desde dezembro do ano passado.

Em entrevista ao site Radio-Canada, Martin contou que o irmão trabalhava como editor e fundou a Editora Les Intouchables (Os Intocáveis), no país em que nasceu.

Michel pedalava por uma estrada íngreme na localidade de Buenos Aires, no interior do município, quando perdeu o controle da bicicleta em alta velocidade, bateu contra uma placa de sinalização à beira da estrada e depois em uma árvore. Os Bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem ao local do acidente já encontraram o homem sem os sinais vitais.

Há dois anos, Michel concorreu à Prefeitura de Montreal, uma das mais importantes cidades do Canadá, mas renunciou ao pleito por conta das denúncias de agressões sexuais pelas quais ele respondia.

ENTERRO EM GUARAPARI

Em entrevista ao portal canadense, o familiar relatou que foi ao local do acidente após receber a notícia de que o irmão havia se acidentado com gravidade. Martin Brûlé ainda relatou ter conseguido conversar rapidamente com Michel, mas o irmão não resistiu aos ferimentos.

"Parece que faltou freio, ou a roda traseira, com a força de frenagem, derrapou. Quando cheguei ele conseguiu me dizer uma palavra, mas já havia acabado. Michel vai ser enterrado aqui", disse ele ao Radio-Canada.

Michel Brûlé bateu contra uma placa de trânsito e caiu às margens da estrada. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação

AGRESSÃO SEXUAL

Segundo o site Radio-Canada, Michel Brûlé foi condenado por agressão sexual em outubro de 2020. Ele teria abusado sexualmente de uma mulher que prestou queixa contra ele. O caso ocorreu em março de 2014, na cidade de Quebec. O editor e empresário tentou beijá-la antes de tocar suas partes íntimas, por cima de suas roupas.

Michel Brûlé morreu nesta última segunda-feira (31) em um acidente ciclístico Crédito: Radio-Canada

Também em depoimento ao mesmo site, o advogado do empresário negou que Michel estava morando no país na tentativa de fugir de uma condenação. Nas palavras de Charles Brochu, o fundador da editora não estava conseguindo retornar ao Canadá para responder ao processo devido à pandemia do novo coronavírus.

"Ele não queria escapar. Sua passagem de avião foi comprada. Ele me mandou uma mensagem de texto e também a carta do governo americano dizendo que os voos do Brasil não podiam ir para o território americano antes de julho", disse o advogado.

"Michel tentou voltar ao Canadá, mas foi recusado. Ele estava até no avião e eles o tiraram", acrescentou o irmão Martin Brûlé.