Motorista morre em acidente na Rodovia do Contorno na Serra

Segundo testemunhas, motorista do caminhão que teria provocado o acidente não prestou socorro à vítima e fugiu

Um motorista morreu em um acidente na Rodovia do Contorno ( BR 101 ), altura do bairro Carapina, Serra , na manhã deste sábado (25). A colisão envolveu um caminhão e um carro, que acabou capotando.

A vítima, que não teve o nome divulgado, estava no veículo menor. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, por conta do impacto da batida, partes do carro foram arrancadas e os pertences do motorista ficaram espalhados pela rodovia.