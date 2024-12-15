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Tragédia em Jacupemba

Motorista morre após carro capotar e cair dentro de rio em Aracruz

Acidente aconteceu na tarde de domingo (15) no riacho que passa na comunidade de Rio do Norte II, em Jacupemba

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 18:52

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

15 dez 2024 às 18:52
Vítima de acidente em Aracruz
Vítima de acidente em Aracruz, identificada como Pedro Henrique de Jesus dos Santos, de 20 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um motorista morreu após o carro em que ele dirigia capotar e cair em um rio na tarde deste domingo (15), na região de Jacupemba, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Pedro Henrique de Jesus dos Santos, de 20 anos.
Segundo a Polícia Militar, o homem teria perdido o controle do veículo. A corporação detalhou que, quando os policiais chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a ocorrência e havia retirado o condutor do interior do automóvel, já sem vida.
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que "a perícia foi acionada na tarde deste domingo (15), às 14h02, para uma ocorrência de capotamento com vítima fatal, no distrito de Jacupemba, em Aracruz. O corpo da vítima, um homem de 20 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".  

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