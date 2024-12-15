Motorista morre após carro capotar e cair dentro de rio em Aracruz

Segundo a Polícia Militar, o homem teria perdido o controle do veículo. A corporação detalhou que, quando os policiais chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a ocorrência e havia retirado o condutor do interior do automóvel, já sem vida.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que "a perícia foi acionada na tarde deste domingo (15), às 14h02, para uma ocorrência de capotamento com vítima fatal, no distrito de Jacupemba, em Aracruz. O corpo da vítima, um homem de 20 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".