Clima no ES

Frente fria traz chuva para o início da semana no Espírito Santo

Há previsão de chuva em várias regiões do Estado, com trovoadas na Grande Vitória e instabilidade no Sul e no Noroeste

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 09:40

Felipe Sena

Semana deve começar com chuvas no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
A semana deve começar com os capixabas tendo que sair de casa com um guarda-chuva. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda feira (16) terá pancadas de chuva ao longo do dia em boa parte do Espírito Santo devido à chegada de uma frente fria.
Na Grande Vitória, o tempo será marcado por variação de nuvens e pancadas de chuva, com possibilidade de trovoadas durante a noite. As temperaturas devem variar entre 22°C e 33°C, enquanto ventos moderados no litoral podem intensificar a sensação de instabilidade.
A Região Sul terá chuva acompanhada de trovoadas a partir da tarde. As áreas menos elevadas podem registrar temperaturas entre 22°C e 34°C, enquanto nas áreas altas os termômetros ficam entre 20°C e 29°C. Há ainda chance de rajadas de vento no litoral.
Na Região Serrana, as chuvas e trovoadas devem ocorrer à tarde e à noite, com temperaturas que oscilam de 22°C a 32°C nas áreas menos elevadas e de 20°C a 30°C nas áreas mais altas.
Mapa mostra previsão para a segunda-feira (16) Crédito: Incaper
No Norte e no Nordeste, o predomínio será de tempo aberto, com aumento de nuvens durante a noite. No Norte, as temperaturas devem ficar entre 21°C e 35°C, enquanto no Nordeste os termômetros variam de 23°C a 33°C, com ventos moderados no litoral.
A Região Noroeste terá pancadas de chuva e trovoadas à noite, com temperaturas que podem chegar a 37°C nas áreas menos elevadas. Nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a máxima será de 36°C.

