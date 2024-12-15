Aparição de golfinho encanta banhistas em praia de Vila Velha

Apesar do tempo nublado, os banhistas que decidiram ir à praia no início da tarde deste domingo (15) em Ponta da Fruta, Vila Velha, foram recompensados com um verdadeiro espetáculo no mar: um golfinho foi avistado saltando diversas vezes, perto da costa.
A cena foi registrada em vídeo pelo autônomo Alexandre Demétrio, 40, que estava com a família num restaurante próximo. “Todo mundo que estava lá ficou deslumbrado com essa cena, muito legal, que contemplou a gente neste domingo meio chuvoso, mas já compensou”, contou o morador de Vila Velha.
A costa do Espírito Santo é o lar e local de observação de diversas espécies de golfinhos. Por isso, apesar de algumas delas estarem ameaçadas, os “flagrantes” podem acontecer ao longo de todo o ano, muitas vezes em grupos.
O monitoramento é feito pelo projeto Golfinhos do Brasil, que mira a conservação, pesquisa, difusão científica, educação ambiental e fomento ao turismo de golfinhos, em parceria com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). Apesar de os botos serem dóceis, os ambientalistas recomendam que os banhistas não tentem tocar os animais, não ofereçam comida para tentar atraí-los e mantenham uma distância de cerca de 200 metros.