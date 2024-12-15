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Ponta da Fruta

Aparição de golfinho encanta banhistas em praia de Vila Velha

Vídeos registraram diversos saltos do animal, perto da costa. Cenas foram gravadas neste domingo (15), na Ponta da Fruta

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 15:08

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

15 dez 2024 às 15:08
Golfinho foi flagrado em Ponta da Fruta, Vila Velha
Golfinho foi flagrado em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Alexandre Demétrio
Apesar do tempo nublado, os banhistas que decidiram ir à praia no início da tarde deste domingo (15) em Ponta da Fruta, Vila Velha, foram recompensados com um verdadeiro espetáculo no mar: um golfinho foi avistado saltando diversas vezes, perto da costa.
A cena foi registrada em vídeo pelo autônomo Alexandre Demétrio, 40, que estava com a família num restaurante próximo. “Todo mundo que estava lá ficou deslumbrado com essa cena, muito legal, que contemplou a gente neste domingo meio chuvoso, mas já compensou”, contou o morador de Vila Velha.
A costa do Espírito Santo é o lar e local de observação de diversas espécies de golfinhos. Por isso, apesar de algumas delas estarem ameaçadas, os “flagrantes” podem acontecer ao longo de todo o ano, muitas vezes em grupos.
O monitoramento é feito pelo projeto Golfinhos do Brasil, que mira a conservação, pesquisa, difusão científica, educação ambiental e fomento ao turismo de golfinhos, em parceria com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). Apesar de os botos serem dóceis, os ambientalistas recomendam que os banhistas não tentem tocar os animais, não ofereçam comida para tentar atraí-los e mantenham uma distância de cerca de 200 metros.

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