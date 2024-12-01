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Caça em grupo

Grupo de golfinhos é flagrado próximo ao Porto de Vitória neste domingo (1°)

Animais também foram vistos em Vila Velha, na Praia de Itaparica; espécie é costeira e vive no litoral capixaba

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 15:29

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

01 dez 2024 às 15:29
Golfinho no Porto de Vitória neste domingo (1).
Golfinho no Porto de Vitória neste domingo (1º). Crédito: Reprodução/Projeto Golfinhos do Brasil
Um grupo de botos-cinza foi avistado neste domingo (1) no canal do Porto de Vitória. Os cerca de 15 animais estavam em busca de alimento, como explicou o coordenador do projeto Golfinhos do Brasil, Sandro Firmino, que registrou o momento.
O ambientalista também afirmou à reportagem de A Gazeta que os golfinhos, de nome científico “Sotalia guianensis”, vivem no litoral do Espírito Santo e costumam adentrar o manguezal para caçar peixes.
Neste domingo, os animais, que podem ser chamados de golfinhos ou botos — “é como se fosse cachorro e cão”, brincou Firmino — estavam cercando um cardume.
“É uma espécie costeira. Eles são residentes, ou seja, eles vivem aqui, se alimentam e se reproduzem aqui”, disse Firmino.
Um grupo da mesma espécie também foi flagrado nesta manhã na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
De acordo com o ambientalista, um boto adulto pode atingir até 2 metros e viver até os 30 anos de idade.
A espécie está ameaçada de extinção e, por isso, o projeto faz o monitoramento dos animais.
“O projeto Golfinhos do Brasil realiza estudos por meio de monitoramento embarcado, utilizando a pesquisa científica como base. A iniciativa conta com a parceria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por meio do Laboratório de Nectologia do curso de Oceanografia”.
As atividades de pesquisa em campo também são viabilizadas devido à colaboração da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).

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