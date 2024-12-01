Grupo de golfinhos é flagrado próximo ao Porto de Vitória neste domingo (1°)

Golfinho no Porto de Vitória neste domingo (1º). Crédito: Reprodução/Projeto Golfinhos do Brasil

Um grupo de botos-cinza foi avistado neste domingo (1) no canal do Porto de Vitória . Os cerca de 15 animais estavam em busca de alimento, como explicou o coordenador do projeto Golfinhos do Brasil, Sandro Firmino, que registrou o momento.

A Gazeta que os golfinhos, de nome científico “Sotalia guianensis”, vivem no litoral do O ambientalista também afirmou à reportagem deque os golfinhos, de nome científico “Sotalia guianensis”, vivem no litoral do Espírito Santo e costumam adentrar o manguezal para caçar peixes.

Neste domingo, os animais, que podem ser chamados de golfinhos ou botos — “é como se fosse cachorro e cão”, brincou Firmino — estavam cercando um cardume.

“É uma espécie costeira. Eles são residentes, ou seja, eles vivem aqui, se alimentam e se reproduzem aqui”, disse Firmino.

Um grupo da mesma espécie também foi flagrado nesta manhã na Praia de Itaparica, em Vila Velha

De acordo com o ambientalista, um boto adulto pode atingir até 2 metros e viver até os 30 anos de idade.

A espécie está ameaçada de extinção e, por isso, o projeto faz o monitoramento dos animais.

“O projeto Golfinhos do Brasil realiza estudos por meio de monitoramento embarcado, utilizando a pesquisa científica como base. A iniciativa conta com a parceria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , por meio do Laboratório de Nectologia do curso de Oceanografia”.