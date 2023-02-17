Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio Ambiente

"Show particular": capixabas presenciam golfinhos em praia de Vila Velha

O encontro inesperado entre os golfinhos e o grupo que praticava canoagem aconteceu por volta das 5h desta sexta-feira (17). A surpresa foi como um presente
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 fev 2023 às 11:31

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 11:31

Quem acordou cedo para atividades no mar da Praia de Itapuã, em Vila Velha, foi recompensado com um show de alguns golfinhos. O encontro inesperado entre os golfinhos e o grupo que praticava canoagem aconteceu por volta das 5h desta sexta-feira (17). A surpresa foi como um presente para aqueles que estavam remando.
As imagens mostram os golfinhos pulando na água, como um verdadeiro show sincronizado. A autora das imagens é a gerente de negócios Geice Buzim. Ela pratica canoagem há um tempo e já tinha visto golfinhos antes, mas conta que é sempre um presente.
Golfinhos apareceram na Praia de Itapuã, em Vila Velha
Golfinhos apareceram na Praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Geice Buzim
"Golfinho é mais raro de encontrar. Hoje vimos pelo menos uns seis. É um presente a cada manhã, é lindo demais, o dia começa diferente"
Geice Buzim - Gerente de ngócios
Como relatado pela capixaba, não é mesmo a primeira vez que os golfinhos aparecem no litoral do Espírito Santo. Em outras oportunidades, golfinhos apareceram em Vitória e em Jacaraípe, na Serra. Apesar de a presença deles não ser inédita, todos querem fotografar os golfinhos.

Veja Também

Ave raríssima no Brasil é fotografada no Norte do ES

Tubarão em Camburi: pode pescar e comer cação? Entenda os riscos

Mais de 30 filhotes de tartaruga-cabeçuda nascem em praia de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Bairro Itapuã Meio Ambiente Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados