"Show particular": capixabas presenciam golfinhos em praia de Vila Velha

As imagens mostram os golfinhos pulando na água, como um verdadeiro show sincronizado. A autora das imagens é a gerente de negócios Geice Buzim. Ela pratica canoagem há um tempo e já tinha visto golfinhos antes, mas conta que é sempre um presente.

"Golfinho é mais raro de encontrar. Hoje vimos pelo menos uns seis. É um presente a cada manhã, é lindo demais, o dia começa diferente"

Como relatado pela capixaba, não é mesmo a primeira vez que os golfinhos aparecem no litoral do Espírito Santo. Em outras oportunidades, golfinhos apareceram em Vitória e em Jacaraípe, na Serra. Apesar de a presença deles não ser inédita, todos querem fotografar os golfinhos.