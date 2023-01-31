Mais de 30 filhotes de tartaruga-cabeçuda nascem em praia de Vila Velha

Caretta caretta): 31 filhotes vieram ao mundo na tarde de segunda-feira (30), na Praia de Itaparica. A cidade capixaba é um dos locais com prioridade para desova da espécie. A natureza voltou a presentear a orla de Vila Velha com o nascimento de filhotes de tartaruga-cabeçuda ou mestiça (): 31 filhotes vieram ao mundo na tarde de segunda-feira (30), na Praia de Itaparica. A cidade capixaba é um dos locais com prioridade para desova da espécie.

No Brasil, as áreas prioritárias estão localizadas no Litoral Norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, e ao longo do litoral de Sergipe. Os ninhos que estão presentes na faixa entre Conceição da Barra (ES) e Saquarema (RJ) são monitorados pela empresa Ambipar, que conta com apoio da prefeitura de Vila Velha.

Tartarugas nasceram na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Uma das principais ameaças às tartarugas marinhas é a ingestão acidental do plástico. O biólogo e coordenador de educação ambiental, Daniel Motta, explica que cada vez mais são encontrados materiais plásticos nesses animais.

"Mais da metade dos resíduos encontrados no mar são plásticos. Quando um animal se alimenta acidentalmente deles, tem a falsa sensação de saciedade e, por não se alimentarem corretamente, ficam desnutridos e morrem por inanição" Daniel Motta - Biólogo

A prefeitura informou que recolhe cerca de cinco toneladas de resíduos deixados nos 32km de orla do município. Este quantitativo refere-se aos resíduos de quiosques, ambulantes e, principalmente, os deixados na areia pelas pessoas que usufruem das praias.

A secretária interina de Meio Ambiente, Isabela Igreja, pede apoio à população: “A prefeitura faz sua parte limpando e fiscalizando o litoral de Vila Velha. Cabe também à população contribuir, não descartando os resíduos nas areias das praias. Todos somos responsáveis para manter o meio ambiente da nossa cidade cada vez melhor e agradável para se viver”, finalizou.

O que fazer se encontrar animais marinhos?