Motorista de BMW recusou bafômetro, tinha CNH vencida e danificou 5 carros

Condutor que bateu em banca de revistas havia se envolvido em acidente na Rua da Lama momentos antes. Ele, que não teve o nome divulgado, foi detido pela PM, mas não foi levado à delegacia, segundo a Polícia Civil

Felipe Sena Repórter

Publicado em 21 de junho de 2025 às 14:16

Veículo da marca BMW bateu em banca de revistas em Jardim da Penha Crédito: Leitor | A Gazeta

O motorista que dirigia uma BMW branca e colidiu contra uma banca de revistas em Jardim da Penha, Vitória, na noite de sexta-feira (20), havia se envolvido em acidente com outros cinco veículos momentos antes, na região da Rua da Lama, no mesmo bairro. O homem também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e se recusou fazer o teste do bafômetro, de acordo com a Polícia Militar. O nome do suspeito não foi divulgado.>

O acidente aconteceu na esquina da Avenida Luiz Manoel Vellozo com a Rua Francisco Eugênio e Mussielo. Após subir na calçada e atingir a banca, o motorista tentou fugir do local a pé, segundo testemunhas. A Polícia Militar foi acionada por populares e conseguiu localizar o homem nas proximidades. Aos policiais, ele alegou que fugiu por medo de ser agredido. >

Mesmo com os danos causados e a situação irregular da CNH — que estava vencida e exigia curso de reciclagem após período de suspensão —, o motorista não foi levado à delegacia. A Polícia Civil informou à reportagem que nenhuma pessoa foi conduzida à unidade e orientou por nota as vítimas a registrarem boletim de ocorrência na Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) ou na unidade mais próxima de suas residências.>

A corporação, porém, não esclareceu o motivo de o suspeito, mesmo diante dos prejuízos e de estar com a carteira vencida, não ter sido encaminhado a uma delegacia. Em nota, a PM informou que o motorista foi abordado e encaminhado ao Destacamento de Polícia Militar (DPM). Veja, abaixo, o posicionamento das polícias Civil e Militar na íntegra.>

Especialista diz que suspeito deveria ter sido conduzido à delegacia

Segundo o advogado Fábio Marçal, especialista em causas de trânsito, o homem que conduzia a BMW deveria pelo menos ter sido levado à delegacia, tendo em vista a ocorrência. >

"Uma possível embriaguez ao volante pode levar a uma pena de 3 anos de reclusão. Evadir-se do local do acidente com fim de se eximir das responsabilidades também é outro crime previsto no Código de Trânsito. Mesmo sem vítimas, ele poderia ficar detido até a audiência de custódia, ou até o delegado arbitrar uma fiança", disse o advogado especialista em trânsito. >

O que diz a polícia

Nota enviada pela Polícia Militar Durante patrulhamento na noite dessa sexta-feira (20) em Jardim da Penha, Vitória, policiais militares foram acionados por populares informando que um carro havia batido em uma banca de revistas e o motorista tinha fugido a pé. A guarnição seguiu para o local indicado e localizou o condutor. Ele foi abordado e encaminhado ao DPM. O homem afirmou ter fugido do local por medo de ser agredido. Ao consultar o sistema, foi verificado que o indivíduo estava com a carteira vencida. Ele contou para a guarnição que se envolveu em outra colisão próximo a Rua da Lama. Os militares se dirigiram ao local e constataram que cinco veículos foram danificados. Foi oferecido ao condutor o teste do etilômetro, mas ele se recusou a realizar, resultando na lavratura da notificação de trânsito por recusa. Também foram emitidas autuações por estar com a CNH vencida e por não ter realizado o curso de reciclagem exigido após o período de suspensão do documento. Devido aos danos causados, o veículo não apresentava condições de trafegar e foi removido por meio de guincho particular. Os proprietários dos veículos danificados foram devidamente orientados quanto às providências legais e a possibilidade de acionar a Justiça Volante, caso necessário.

Nota enviada pela Polícia Civil A Polícia Civil (PCES) orienta que as vítimas do acidente de trânsito se dirijam à delegacia da área onde residem ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrar a devida representação contra o autor dos fatos. O boletim de ocorrência elaborado pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) pode ser apresentado como um dos elementos probatórios no registro da ocorrência.

