Vitória

BMW sobe em calçada e bate em banca de revistas em Jardim da Penha

Um veículo branco da marca BMW subiu em uma calçada e bateu em uma banca de revistas no bairro Jardim da Penha em Vitória, na noite de sexta-feira (20). Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, o condutor teria deixado o local do acidente, mas acabou sendo detido. O acidente ocorreu na esquina da Avenida Luiz Manoel Vellozo com a Rua Francisco Eugênio e Mussielo.>