Motociclista "voa" após bater em carro em Baixo Guandu

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar , a vítima, identificada como Cleyverson Carmo, de 20 anos, foi socorrida para o Hospital João dos Santos Neves, que fica na cidade.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que aconteceu a batida. Pela imagem, é possível ver que o carro, um Renault Kwid, segue pela Rua Antônio Sampaio, uma via simples com faixa contínua, e o motorista para o veículo para fazer uma conversão à esquerda. A moto, uma Honda CG 150, vem logo atrás e não freia. O motociclista tenta desviar, mas não consegue evitar a colisão.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu a queda. O vídeo mostra também que o capacete se desprendeu da cabeça do homem, assim como outros objetos e equipamentos da moto caíram no chão.

O acidente aconteceu no sentido bairro Sapucaia em direção ao Centro de Baixo Guandu. O motorista do Renault Kwid deu uma versão aos policiais militares que não foi registrado pela câmera. Ele afirmou que a moto estava em alta velocidade e perdeu o controle ao fazer uma ultrapassagem e bateu na lateral do carro.

Em nota, a PM deu a mesma informação que consta na ocorrência, a versão do motorista. Cleyverson foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . Ele foi encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde está internado na manhã desta terça-feira (24). Em relato para a TV Gazeta Noroeste, a vítima informou que teve ferimentos no rosto e uma perna quebrada. O jovem negou que tenha tentado fazer uma ultrapassagem antes da batida e disse que foi fechado pelo carro.