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Motociclista "voa" após bater em carro em Baixo Guandu

Imagens mostram momento do acidente ocorrido na noite de segunda (23), por volta das 20h45, na Rua Antônio Sampaio. Motociclista ficou ferido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 out 2023 às 10:34

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 10:34

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Cleyverson Carmo, de 20 anos, foi socorrida para o Hospital João dos Santos Neves, que fica na cidade. 
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que aconteceu a batida. Pela imagem, é possível ver que o carro, um Renault Kwid, segue pela Rua Antônio Sampaio, uma via simples com faixa contínua, e o motorista para o veículo para fazer uma conversão à esquerda. A moto, uma Honda CG 150, vem logo atrás e não freia. O motociclista tenta desviar, mas não consegue evitar a colisão.
Com o impacto, o condutor da moto sofreu a queda. O vídeo mostra também que o capacete se desprendeu da cabeça do homem, assim como outros objetos e equipamentos da moto caíram no chão.
O acidente aconteceu no sentido bairro Sapucaia em direção ao Centro de Baixo Guandu. O motorista do Renault Kwid deu uma versão aos policiais militares que não foi registrado pela câmera. Ele afirmou que a moto estava em alta velocidade e perdeu o controle ao fazer uma ultrapassagem e bateu na lateral do carro. 
Em nota, a PM deu a mesma informação que consta na ocorrência, a versão do motorista. Cleyverson foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde está internado na manhã desta terça-feira (24). Em relato para a TV Gazeta Noroeste, a vítima informou que teve ferimentos no rosto e uma perna quebrada. O jovem negou que tenha tentado fazer uma ultrapassagem antes da batida e disse que foi fechado pelo carro.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se a corporação foi acionada. No entanto, informou que é acionada apenas em casos de vítima fatal, o que não foi o caso. 

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