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Norte do ES

Ossada humana é encontrada em valão em Aracruz

Segundo a Polícia Civil, são restos mortais de um homem de 28 anos, assassinado no fim do mês de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2023 às 18:17

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 18:17

A ossada de um homem de 28 anos foi encontrada nesta segunda-feira (23) em uma região de valão na Praça da Paz, no Centro de Aracruz, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi morto com golpes de arma branca (cortante) no dia 23 de agosto, tendo como suspeito do crime um indivíduo de 41 anos. As identidades da vítima e do suspeito não foram divulgadas pela polícia. 
As investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz tiveram início após o registro de uma ocorrência relatando o desaparecimento do homem.  O crime teria ocorrido enquanto a vítima e o suspeito faziam o uso de entorpecentes nas proximidades de um prédio abandonado, no Centro, depois entraram em discussão e o homem acabou assassinado.
Ainda segundo as investigações, após o crime, o suspeito pediu ajuda de algumas pessoas em situação de rua para ocultar o corpo . O cadáver foi levado até um bueiro de águas pluviais que estava aberto e foi jogado no local. O suspeito também ateou fogo no corpo da vítima e os restos mortais foram levados pela força da água da chuva para o interior da rede, entrando nas manilhas.
De acordo com a corporação, o suspeito de ser autor do crime já está preso no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA). O inquérito policial será finalizado ainda nesta semana, com a remessa do procedimento ao Poder Judiciário.

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