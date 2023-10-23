Ossada humana é encontrada em valão em Aracruz

A ossada de um homem de 28 anos foi encontrada nesta segunda-feira (23) em uma região de valão na Praça da Paz, no Centro de Aracruz , Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil , ele foi morto com golpes de arma branca (cortante) no dia 23 de agosto, tendo como suspeito do crime um indivíduo de 41 anos. As identidades da vítima e do suspeito não foram divulgadas pela polícia.

As investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz tiveram início após o registro de uma ocorrência relatando o desaparecimento do homem. O crime teria ocorrido enquanto a vítima e o suspeito faziam o uso de entorpecentes nas proximidades de um prédio abandonado, no Centro, depois entraram em discussão e o homem acabou assassinado.

Ainda segundo as investigações, após o crime, o suspeito pediu ajuda de algumas pessoas em situação de rua para ocultar o corpo . O cadáver foi levado até um bueiro de águas pluviais que estava aberto e foi jogado no local. O suspeito também ateou fogo no corpo da vítima e os restos mortais foram levados pela força da água da chuva para o interior da rede, entrando nas manilhas.