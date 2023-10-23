Mulheres têm carros roubados na mesma região de Cachoeiro em dois dias

Os veículos foram roubados em um intervalo de 48 horas praticamente na mesma região em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Duas mulheres tiveram os carros roubados, a menos de 200 metros de distância, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Os roubos foram registrados no último sábado (21), no bairro Gilberto Machado, e nesta segunda-feira (23), no bairro Paraíso. Um dos veículos, um HB20 branco, foi encontrado abandonado nesse domingo (22), enquanto o outro foi encontrado nesta segunda (23).

Na tarde de sábado, uma das vítimas estava saindo de um shopping, quando um indivíduo portando arma de fogo, abordou ela e sua família levando o veículo, documentos, carteira, dois celulares e a bolsa da sua mãe. Com apoio de imagens de videomonitoramento, o carro foi encontrado pela Guarda Municipal, no bairro Otton Marins, sendo encaminhado ao pátio credenciado pelos agentes de trânsito.

Já na manhã desta segunda-feira (23), uma outra mulher ligou para o Ciodes e informou que teve o carro roubado por indivíduos armados no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim. Militares foram ao local, realizaram buscas, mas ninguém foi detido. De acordo com a Guarda Municipal, o carro já foi recuperado pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (23), no bairro Zumbi.

Procurada, a Polícia Civil informou que, em casos em que não há detidos em flagrante, como estes, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.