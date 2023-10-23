Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Mulheres têm carros roubados na mesma região de Cachoeiro em dois dias

Roubos foram no último sábado e nesta segunda-feira (23), a menos de 200 metros de distância entre os casos
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

23 out 2023 às 16:38

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 16:38

mulheres têm carros roubados a menos de 200 metros em dois dias
Os veículos foram roubados em um intervalo de 48 horas praticamente na mesma região em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Duas mulheres tiveram os carros roubados, a menos de 200 metros de distância, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os roubos foram registrados no último sábado (21), no bairro Gilberto Machado, e nesta segunda-feira (23), no bairro Paraíso. Um dos veículos, um HB20 branco, foi encontrado abandonado nesse domingo (22), enquanto o outro foi encontrado nesta segunda (23).
Na tarde de sábado, uma das vítimas estava saindo de um shopping, quando um indivíduo portando arma de fogo, abordou ela e sua família levando o veículo, documentos, carteira, dois celulares e a bolsa da sua mãe. Com apoio de imagens de videomonitoramento, o carro foi encontrado pela Guarda Municipal, no bairro Otton Marins, sendo encaminhado ao pátio credenciado pelos agentes de trânsito.
Já na manhã desta segunda-feira (23), uma outra mulher ligou para o Ciodes e informou que teve o carro roubado por indivíduos armados no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim. Militares foram ao local, realizaram buscas, mas ninguém foi detido. De acordo com a Guarda Municipal, o carro já foi recuperado pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (23), no bairro Zumbi.
Procurada, a Polícia Civil informou que, em casos em que não há detidos em flagrante, como estes, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.
A corporação orienta que as vítimas registrem a ocorrência comparecendo pessoalmente a uma delegacia, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A PCES ressalta ainda que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Roubo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados