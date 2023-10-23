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Em Vila Velha

Polícia apreende mais de 6 mil buchas de maconha e mil pinos de cocaína no ES

O material apreendido foi encontrado em um local aparentemente abandonado. Ninguém foi preso e tudo foi encaminhado para a Delegacia Regional do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2023 às 17:49

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 17:49

Foram apreendidos mais de 6 mil unidades de maconha, mais de 1 mil pinos de cocaína, cerca de 11,6 kg de cocaína dividida em sacolas, um revólver calibre 32, munições, três balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes
Foram apreendidos maconha, pinos de cocaína, cocaína dividida em sacolas, um revólver, munições, três balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Mais de 6 mil unidades de maconha, e de 1 mil pinos de cocaína, além de cerca de 11,6 kg de cocaína divididos em sacolas, um revólver calibre 32, munições, três balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Civil durante um patrulhamento no bairro São Conrado, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (23).
A apreensão aconteceu após os militares receberem a informação de que entorpecentes estavam sendo armazenados em uma residência da região. Diante disso, a equipe foi ao local indicado, onde se deparou com um indivíduo que fugiu e não foi alcançado. 
As drogas e o material foram encontrados no local que estava aparentemente abandonado. Tudo foi encaminhado à Delegacia Regional do município.

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