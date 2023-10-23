Polícia apreende mais de 6 mil buchas de maconha e mil pinos de cocaína no ES

Foram apreendidos maconha, pinos de cocaína, cocaína dividida em sacolas, um revólver, munições, três balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes

A apreensão aconteceu após os militares receberem a informação de que entorpecentes estavam sendo armazenados em uma residência da região. Diante disso, a equipe foi ao local indicado, onde se deparou com um indivíduo que fugiu e não foi alcançado.