Morre motociclista vítima de grave acidente com picape em Colatina

Stoichkov Cabral, de 29 anos, pilotava uma Honda CG 160 Fan e não teria conseguido frear a tempo de evitar uma colisão de frente

Publicado em 28 de maio de 2025 às 09:38

Vítima não resistiu aos ferimentos após acidente em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O motociclista de 29 anos envolvido em um grave acidente com uma picape no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (27), não resistiu aos ferimentos e morreu horas após ser internado. Stoichkov Cabral, de 29 anos, estava em estado grave para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, e teve a morte confirmada por volta de 22h20, conforme familiares.>

Stoichkov pilotava uma Honda CG 160 Fan e não teria conseguido frear a tempo de evitar uma colisão de frente com uma Volkswagen Saveiro, segundo relato de testemunhas à Polícia Militar. Com o impacto da batida, o capacete da vítima teria se desprendido, conforme a corporação. O acidente aconteceu na Avenida Beira Rio, próximo a uma funerária. >

O motociclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), em estado grave, e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, que fica a cerca de 400 metros do local do acidente. A PM informou que os veículos estavam regularizados e os condutores, habilitados. O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A moto ficou sob responsabilidade de um amigo da vítima, e o automóvel foi removido por um guincho particular.>

A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado já na madrugada desta quarta-feira (28), às 00h20, para o recolhimento do corpo de Stoichkov, que foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.>

O motorista da picape, de 55 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina", finalizou.>

*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste>

