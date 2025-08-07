Morre homem atropelado por caminhão de coleta de lixo em Guaçuí

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:23
Após passar mais de uma semana internado, morreu nesta quinta-feira (7) o homem de 68 anos atropelado por um caminhão de coleta de lixo no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 19h do dia 29 de julho. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros disse que ele foi atingido e ficou embaixo do veículo. A vítima foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil disse que o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 10h desta quinta-feira para recolher o corpo do homem no hospital. Ele foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí. O nome da vítima do atropelamento não foi informado.
