Morre homem atropelado por caminhão de coleta de lixo em Guaçuí

Homem de 68 anos estava internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, havia mais de uma semana

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:23

Homem é atropelado por caminhão de lixo em Guaçuí
Acidente aconteceu no dia 30 de julho em Guaçuí Crédito: Redes sociais

Após passar mais de uma semana internado, morreu nesta quinta-feira (7) o homem de 68 anos atropelado por um caminhão de coleta de lixo no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 19h do dia 29 de julho. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros disse que ele foi atingido e ficou embaixo do veículo. A vítima foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Polícia Civil disse que o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta das 10h desta quinta-feira para recolher o corpo do homem no hospital. Ele foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim.  As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí. O nome da vítima do atropelamento não foi informado.

