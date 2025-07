Acidente

Homem é atropelado por caminhão de coleta de lixo em Guaçuí

Segundo informações da prefeitura, a vítima teria atravessado a via fora da faixa de pedestres e em um ponto cego do veículo

Um homem foi atropelado por um caminhão de coleta de lixo no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, na noite de terça-feira (29). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima acabou ficando confinada em um espaço pequeno, embaixo do veículo, mas foi retirada e levada para o hospital.>