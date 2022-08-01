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BR 101

Manifestantes fecham a Rodovia do Contorno em Cariacica

De acordo com a Eco101, o protesto começou próximo das 10h e a PRF foi acionada. Motivação seria ataque a tiros que matou dois jovens e deixou duas mulheres feridas no domingo (31)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:15

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:15

Protesto interditou a Rodovia do Contorno, em Cariacica
O protesto interditou a Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica Crédito: Leitor
Manifestantes fecharam a BR 101 no quilômetro 287, na altura do bairro Nova Rosa Penha, em Cariacica, nesta segunda-feira (1). Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o protesto começou próximo das 10h e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Por volta das 12h, a pista começou a ser liberada e o tráfego de veículos no trecho foi normalizado.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os manifestantes ocupando as faixas da rodovia. Nas imagens, é possível ver que pneus e galhos de árvores foram queimados para impedir a passagem de veículos. Veja abaixo:
A motivação, a princípio, seria um ataque a tiros que matou dois jovens e deixou duas mulheres feridas na madrugada de domingo (31) no bairro Nova Esperança, também em Cariacica. Uma das sobreviventes já recebeu alta hospitalar, mas o estado de saúde da outra não foi divulgado. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Conforme apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o jardineiro Luan Pacífico, de 22 anos, e o sobrinho dele – Breno dos Santos Silva, de apenas 16 anos – morreram no local do crime. Já a tia do adolescente, de 26 anos, e uma amiga da família, de 20 anos, levaram três tiros cada.

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