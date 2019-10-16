Vila Velha

Manifestação deixa trânsito lento na Estrada de Capuaba em Vila Velha

Os manifestantes protestam por conta das condições precárias da Ponte de Capuaba

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 09:33 - Atualizado há 6 anos

Ponte de Capuaba Crédito: Vitor Jubini

Um protesto de moradores deixou o trânsito lento na Estrada de Capuaba, em Ilha das Flores, Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia uma manifestação de populares com cerca de 25 pessoas que reivindicavam reforma na ponte que dá acesso ao Porto de Capuaba. O trânsito estava com filas e retenção. Segundo uma ouvinte da CBN, a manifestação começou nesta terça-feira (15) devido às condições precárias da ponte.

Ainda de acordo com informações da PRF, os manifestantes impediam a passagem de caminhões na Estrada de Capuaba. O protesto chegou ao fim às 9h45. O trânsito está fluindo nos dois sentidos.

