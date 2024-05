Jovem de 18 anos morre após batida entre moto e carro no Sul do ES

Motorista do carro envolvido em acidente contou aos policiais que a moto estava em alta velocidade e invadiu a contramão

Uma jovem de 18 anos, que estava na garupa de uma moto, morreu após se envolver em um acidente com um carro na zona rural de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo , na tarde deste sábado (11). Segundo a Polícia Militar , a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, onde teve o óbito confirmado.

A PM foi acionada para a ocorrência e esteve no local do acidente, onde encontrou o motorista do carro. Ele disse aos militares que estava se deslocando da comunidade de Santo Eduardo para o bairro Mineirinho, quando, em uma curva, se deparou com a moto vindo no sentido contrário em alta velocidade, invadindo a contramão e colidindo no veículo.