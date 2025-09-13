Home
Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101 no Norte do ES

Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da vítima das ferragens; PRF orienta que motoristas que passam pelo trecho na tarde deste sábado (13) tenham atenção

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16:00

Acidente mata uma pessoa na BR 101 em Sooretama Crédito: Reprodução | Rede Social

Um homem morreu preso às ferragens de um carro em um acidente no km 114 da BR 101, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (13). A repórter Rosi Bredowf, da TV Gazeta Norte, apurou no local que os envolvidos na ocorrência são o automóvel com placas de Viana – em que estava a vítima – e um caminhão que transportava granito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia está parcialmente interditada no sentido Vitória.

Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101 no Norte do ES

A PRF orientou que os motoristas devem ter atenção no trecho, pois o tráfego segue em sistema 'Pare e Siga', com sinalização feita por agentes da corporação e da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via. Imagens feitas por testemunhas mostram um carro vermelho totalmente destruído. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do homem que morreu preso às ferragens. Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que a vítima foi encaminhada para a Seção Regional de Medicina Legal (SML),em Linhares.

