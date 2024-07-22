'Era a alegria da casa', diz pai de menina morta em acidente na BR 259

“Era uma criança linda, inteligente, muito atenciosa, educada, obediente. A gente perdeu a alegria que a gente tinha em casa.” Esse foi o desabafo de Bruno Cesar Moreira de Souza, pai de Bella Bárbara Moreira, de 5 anos. A criança morreu após um grave acidente na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, no domingo (21). A menina voltava para casa com a avó quando o carro em que elas estavam bateu em um caminhão, capotou e caiu em um barranco.
Bella passou alguns dias na casa da avó na cidade de Itueta, em Minas Gerais, e estava sendo levada para o município da Serra, onde morava. Segundo Bruno, a filha era muito próxima da avó e estava em sítio com a família durante as férias escolares. Ele contou que iria buscar a menina, mas teve um problema no carro e, por isso, a avó decidiu levá-la.
“Ela tinha um apego muito grande à avó. Estava se divertindo lá no sítio com ela. A gente nunca imaginou que isso iria acontecer, até porque a avó dirigia muito bem”, contou, em entrevista à TV Gazeta.
"Estamos todos arrasados. A descrição é essa"
A avó de Bella, que dirigia o carro, precisou ser socorrida de helicóptero, em estado gravíssimo, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O motorista do caminhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sofreu ferimentos leves.
Em casa, a criança era a alegria da família. Gostava de conversar, assistir desenhos e era só carinho com os pais. “A Bella estava todo dia ali no sofá, brincando com a gente. Ficava me chamando: ‘Papai, vamos brincar’. Ia me abraçar, me dar um beijo quando estava trabalhando em casa”, relatou.
O pai agora busca na fé a razão para continuar. “A bíblia promete uma ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Nós acreditamos muito que nós vamos ter esperança de, no futuro, debaixo desse reino, ver a Bella novamente. O que me deixa vivo, o que me faz ainda querer continuar vivendo, é essa fé que eu tenho”, afirmou.