'Era a alegria da casa', diz pai de menina morta em acidente na BR 259

“Ela tinha um apego muito grande à avó. Estava se divertindo lá no sítio com ela. A gente nunca imaginou que isso iria acontecer, até porque a avó dirigia muito bem”, contou, em entrevista à TV Gazeta.

"Estamos todos arrasados. A descrição é essa" Bruno Cesar Moreira de Souza - Pai de Bella

A avó de Bella, que dirigia o carro, precisou ser socorrida de helicóptero, em estado gravíssimo, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O motorista do caminhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), sofreu ferimentos leves.

Em casa, a criança era a alegria da família. Gostava de conversar, assistir desenhos e era só carinho com os pais. “A Bella estava todo dia ali no sofá, brincando com a gente. Ficava me chamando: ‘Papai, vamos brincar’. Ia me abraçar, me dar um beijo quando estava trabalhando em casa”, relatou.