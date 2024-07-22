Homem mata ex-mulher a tiros na calçada de mercearia em Aracruz

Uma mulher de 35 anos foi assassinada com vários tiros na calçada de uma mercearia no bairro Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Aline Ribeiro da Rosa. A crueldade foi tanta que ela ficou com 27 perfurações pelo corpo. O suspeito é ex-marido de Aline. Ele chegou a confessar o crime para os policiais, por telefone, mas disse que só iria se entregar a partir de terça-feira.
Segundo o boletim, a PM foi acionada pela própria vítima, informando que o ex-marido estava lhe fazendo ameaças. Quando os militares chegaram, perceberam uma aglomeração de pessoas e encontraram Aline caída no chão, ainda com sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a fazer os primeiros socorros, mas a mulher não resistiu.
Uma câmera de segurança do local flagrou tudo. No vídeo (confira acima) é possível ver uma reunião de pessoas em frente à mercearia, na calçada. O suspeito, de camisa azul clara, chega e conversa com a vítima. Em determinado momento, ele retira a arma da cintura e dispara várias vezes.
Testemunhas relataram para os policiais que o autor dos disparos era ex-marido da mulher. Uma amiga de Aline entregou para os militares o celular da vítima e disse que no aparelho havia várias ligações e mensagens ameaçadoras do ex.
As informações sobre o suspeito e o veículo dele, um Chevrolet Astra, foram repassadas para o Cerco Inteligente, segundo a PM, mas nada foi localizado. Os militares foram, então, até o endereço do criminoso.
Ele não estava lá. Os policiais ligaram para o homem, através do celular da mãe dele, e o suspeito atendeu. Ele confessou a autoria do crime e disse que a intenção era matar Aline. O homem disse, ainda, que só iria se entregar a partir de terça-feira.
Em nota, na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".
Relacionamento conturbado
De acordo com a apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, Aline conheceu o ex-marido há cerca de cinco anos. Eles tiveram dois filhos. Quem conhecia o casal disse que o relacionamento era conturbado e que o homem já tinha agredido e ameaçado a mulher várias vezes. Em outras ocasiões ela já tinha se separado do suspeito, mas acabou reatando por medo.
Aline tinha terminado o relacionamento há cerca de dois meses e estava decidida a não voltar. Testemunhas ainda revelaram que, em junho, o homem teria ido até a casa dos pais da mulher e atirado contra a residência. À época, ninguém ficou ferido.