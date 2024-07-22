Homem mata ex-mulher a tiros na calçada de mercearia em Aracruz

Uma mulher de 35 anos foi assassinada com vários tiros na calçada de uma mercearia no bairro Fátima, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na tarde de domingo (21). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi identificada como Aline Ribeiro da Rosa. A crueldade foi tanta que ela ficou com 27 perfurações pelo corpo. O suspeito é ex-marido de Aline. Ele chegou a confessar o crime para os policiais, por telefone, mas disse que só iria se entregar a partir de terça-feira.

Segundo o boletim, a PM foi acionada pela própria vítima, informando que o ex-marido estava lhe fazendo ameaças. Quando os militares chegaram, perceberam uma aglomeração de pessoas e encontraram Aline caída no chão, ainda com sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a fazer os primeiros socorros, mas a mulher não resistiu.

Uma câmera de segurança do local flagrou tudo. No vídeo (confira acima) é possível ver uma reunião de pessoas em frente à mercearia, na calçada. O suspeito, de camisa azul clara, chega e conversa com a vítima. Em determinado momento, ele retira a arma da cintura e dispara várias vezes.

Testemunhas relataram para os policiais que o autor dos disparos era ex-marido da mulher. Uma amiga de Aline entregou para os militares o celular da vítima e disse que no aparelho havia várias ligações e mensagens ameaçadoras do ex.

Aline Ribeiro da Rosa, assassinada por ex Aracruz, tinha 35 anos Crédito: Redes Sociais

As informações sobre o suspeito e o veículo dele, um Chevrolet Astra, foram repassadas para o Cerco Inteligente, segundo a PM, mas nada foi localizado. Os militares foram, então, até o endereço do criminoso.

Ele não estava lá. Os policiais ligaram para o homem, através do celular da mãe dele, e o suspeito atendeu. Ele confessou a autoria do crime e disse que a intenção era matar Aline. O homem disse, ainda, que só iria se entregar a partir de terça-feira.

Em nota, na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".

Relacionamento conturbado

De acordo com a apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, Aline conheceu o ex-marido há cerca de cinco anos. Eles tiveram dois filhos. Quem conhecia o casal disse que o relacionamento era conturbado e que o homem já tinha agredido e ameaçado a mulher várias vezes. Em outras ocasiões ela já tinha se separado do suspeito, mas acabou reatando por medo.