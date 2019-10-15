Home
Efeito Logos Hope: vias congestionadas na Grande Vitória

O tráfego flui em duas faixas da avenida Getúlio Vargas. A terceira está sendo utilizada para o descarregamento de passageiros em ônibus de passeio no Porto. Há reflexos também na trânsito de Cariacica e Vila Velha

Karen Benicio

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 17:36

Os livros e as manifestações artísticas não foram as únicas coisas trazidas pelo navio Logos Hope à Grande Vitória. A novidade, que tem atraído muitos visitantes, trouxe também o aumento do fluxo de veículos em circulação nas vias do entorno do Porto da Capital (avenidas Alexandre Buaiz, Elias Miguel e Getúlio Vargas). O trânsito para quem vem de Cariacica ou Vila Velha para o Centro de Vitória apresenta grande lentidão.

Segundo a Guarda do município, o tráfego flui em duas faixas da Getúlio Vargas. A terceira está sendo utilizada para o descarregamento de passageiros em ônibus de passeio.

Ainda há reflexos no trânsito de Cariacica e Vila Velha. Motoristas que seguem pela BR 262, em Jardim América, passando pela Segunda Ponte, com destino a Vitória, devem ter paciência. O mesmo vale para aqueles que vêm da Avenida Senador Robert Kennedy, em São Torquato, passando pelas Cinco Pontes.

> Fila para conferir livraria flutuante no Centro de Vitória

