Dia marcado por acidentes e 30 feridos na BR 101 no ES

Os três acidentes todas as ocorrências, a Eco101, que administra a rodovia, foi acionada, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu e o Corpo de Bombeiros.

ACIDENTE COM 28 FERIDOS EM ANCHIETA

Um acidente envolvendo um micro-ônibus escolar e um carro de passeio deixou 28 pessoas feridas — sendo 26 estudantes com idades entre 12 e 16 anos, e os motoristas dos veículos. A batida aconteceu no km 355,9 da BR 101 , em Anchieta, às 11h49 desta quarta-feira. Segundo a Eco101, para atendimento da ocorrência foram acionados guincho e ambulância, além da PRF, Samu, bombeiros e Polícia Militar de Alfredo Chaves.

A Prefeitura de Anchieta foi demandada pela reportagem de A Gazeta e informou que os 26 alunos tiveram ferimentos leves e foram levados ao Pronto Atendimento (PA) de Anchieta, sendo que duas alunas foram encaminhadas da unidade para realizar exames em Vitória. Segundo a administração municipal, o motorista do micro-ônibus aparentemente sofreu uma lesão na clavícula e também foi levado à Capital. Quanto à condutora do carro, a PRF disse que ela teve uma lesão mais grave, mas não foi divulgou para onde a mulher foi encaminhada.

A prefeitura explicou que o ônibus prestava serviço de transporte escolar ao município, e transportava estudantes do ensino fundamental II. A rodovia precisou ser interditada, segundo a PRF, mas foi liberada às 12h55.

ACIDENTE COM CAMINHÃO DE REFRIGERANTES

Caminhão tombou próximo a uma das passarelas da BR 101 Crédito: Leitor I A Gazeta

Um caminhão que transportava refrigerantes se envolveu em um acidente no km 288,5 da BR 101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O veículo tombou por volta de 11h40 desta quarta-feira, e algumas garrafas da bebida caíram na pista. A PRF informou que o local do acidente foi isolado, mas não houve interdição. A corporação ressaltou ainda que foi informada pela Eco101 que o motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Em nota, a concessionária destacou que a carreta tombou enquanto trafegava no sentido Guarapari.

ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES E ÔNIBUS EM JOÃO NEIVA