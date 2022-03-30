Dia marcado por acidentes e 30 feridos na BR 101 no ES

Três trechos da BR 101 no Espírito Santo foram marcados por acidentes que somam 30 feridos nesta quarta-feira (30). Uma batida entre um micro-ônibus escolar e um carro de passeio, em Anchieta, no Sul do Estado, deixou 28 pessoas feridas. Na Grande Vitória, um caminhão de refrigerantes tombou na Rodovia do Contorno, em Cariacica, e o motorista foi encaminhado ao hospital. Em João Neiva, no Norte, um caminhoneiro ficou ferido em um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus.
Os três acidentes todas as ocorrências, a Eco101, que administra a rodovia, foi acionada, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu e o Corpo de Bombeiros.
ACIDENTE COM 28 FERIDOS EM ANCHIETA
Um acidente envolvendo um micro-ônibus escolar e um carro de passeio deixou 28 pessoas feridas — sendo 26 estudantes com idades entre 12 e 16 anos, e os motoristas dos veículos. A batida aconteceu no km 355,9 da BR 101, em Anchieta, às 11h49 desta quarta-feira. Segundo a Eco101, para atendimento da ocorrência foram acionados guincho e ambulância, além da PRF, Samu, bombeiros e Polícia Militar de Alfredo Chaves.
A Prefeitura de Anchieta foi demandada pela reportagem de A Gazeta e informou que os 26 alunos tiveram ferimentos leves e foram levados ao Pronto Atendimento (PA) de Anchieta, sendo que duas alunas foram encaminhadas da unidade para realizar exames em Vitória. Segundo a administração municipal, o motorista do micro-ônibus aparentemente sofreu uma lesão na clavícula e também foi levado à Capital. Quanto à condutora do carro, a PRF disse que ela teve uma lesão mais grave, mas não foi divulgou para onde a mulher foi encaminhada.
A prefeitura explicou que o ônibus prestava serviço de transporte escolar ao município, e transportava estudantes do ensino fundamental II. A rodovia precisou ser interditada, segundo a PRF, mas foi liberada às 12h55.
ACIDENTE COM CAMINHÃO DE REFRIGERANTES
Um caminhão que transportava refrigerantes se envolveu em um acidente no km 288,5 da BR 101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O veículo tombou por volta de 11h40 desta quarta-feira, e algumas garrafas da bebida caíram na pista. A PRF informou que o local do acidente foi isolado, mas não houve interdição. A corporação ressaltou ainda que foi informada pela Eco101 que o motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Em nota, a concessionária destacou que a carreta tombou enquanto trafegava no sentido Guarapari.
ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES E ÔNIBUS EM JOÃO NEIVA
Um caminhoneiro ficou ferido em um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus na BR 101, em João Neiva, nesta quarta-feira. A PRF informou que a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. Segundo a Eco101, a ocorrência foi registrada às 11h26 e, às 15h, o tráfego no trecho ainda seguia por desvio, no sentido Colatina.