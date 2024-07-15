Curva do Saldanha: em 12 horas, 2 acidentes graves são registrados no trecho

Um motociclista morreu em um acidente na Curva do Saldanha na tarde desta segunda-feira (15) Crédito: João Brito

Já o segundo registro ocorrido em uma das vias mais movimentadas da Capital capixaba foi registrado à tarde. Um motociclista morreu ao perder a direção e acabou atropelado na sequência.

O homem, identificado como Adalton Luciano, de 51 anos, seguia sentido Jucutuquara-Centro e acabou perdendo a direção, subiu no canteiro central, caiu na pista da contramão e foi atropelado por um carro do modelo Toyota Etios, segundo a Guarda Civil Municipal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e constatou a morte do motociclista. Devido à batida, o trânsito flui em apenas uma das faixas da Avenida Vitória, no sentido Centro-Jucutuquara. A orientação dos agentes da Guarda é para que os motoristas que estão no Centro de Vitória sigam pela Beira-Mar.

Adalton Luciano, 51 anos, morreu após perder o controle da moto na Curva do Saldanha. Crédito: Arquivo pessoal

A perícia da Polícia Civil informou que o corpo da vítima fatal será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Reclamação antiga

Os moradores da região reclamam da falta de providências para diminuir a velocidade dos motoristas que passam pela Curva do Saldanha. O sargento da Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), Marlon Lacerda, é um deles. Em entrevista à TV Gazeta, ele disse que a comunidade já tentou diversas vezes solucionar o problema com a Prefeitura de Vitória, o que não ocorreu.

"É muito perigoso devido à tangência desta curva. Já tentamos de várias formar viabilizar com a prefeitura uma forma de reduzir a velocidade. Então a gente pede para prefeitura uma forma de viabilizar colocando um semáforo, colocando o ponto de ônibus novamente, porque tem morador que anda 600 metros. Isso vai diminuir consideravelmente a velocidade tanto de quem vai para o Centro tanto o sentido contrário também", afirmou o sargento.

Em resposta à demanda feita por A Gazeta, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou, em nota, que a via é bem sinalizada, com placas de regulamentação, de velocidade e de advertência aos condutores, além de indicações de legendas. Destaca também que está no cronograma o recapeamento já nas próximas semanas.

Uma alternativa ao local seria a ondulação transversal, que não pode ser implantada em função das características da via. O local também não pode receber ponto de ônibus por se tratar de uma curva, explica a prefeitura.