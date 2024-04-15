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Bairro Feu Rosa

Criança e monitora de van escolar ficam feridas em acidente na Serra

Van escolar estava irregular e bateu atrás de carreta na manhã desta segunda-feira (15); jovem de 19 anos, que trabalha como monitora no veículo, teve ferimentos graves
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

15 abr 2024 às 08:22

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 08:22

Duas pessoas ficam feridas após van escolar bater atrás de carreta na Serra
Duas pessoas ficam feridas após van escolar bater atrás de carreta na Serra Crédito: Caíque Verli
Um acidente envolvendo uma van de transporte escolar e uma carreta no bairro Feu Rosa, na Serra, deixou uma criança e uma jovem de 19 anos feridas na manhã desta segunda-feira (15). O acidente aconteceu em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamentam (Emef) Professora Naly da Encarnação Miranda, conhecida como Caic Feu Rosa. Uma das vítimas está em estado grave.
Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) disse que o veículo utilizado para transporte escolar, envolvido no acidente, "estava irregular para o transporte de escolares".
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista da van disse que não viu a carreta devido ao sol e acabou colidindo na traseira do veículo. No momento do acidente, havia três pessoas no transporte escolar: o condutor, uma monitora e uma criança.
O motorista não se feriu durante a colisão e a criança não teve ferimentos graves. A Guarda Municipal da Serra disse que a monitora, uma jovem de 19 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. Por conta da batida, uma via da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro foi interditada momentaneamente, mas já está liberada.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, mas não houve a necessidade de atuação. A Polícia Militar enviou uma nota sobre o caso. Leia, abaixo, na íntegra:
"Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de trânsito no bairro Feu Rosa, na Serra, envolvendo uma van escolar e um caminhão. No local, a equipe constatou que o caminhão estava parado na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, aguardando para entrar no estacionamento da empresa, quando foi atingido na traseira pela dianteira da Van. O condutor e o passageiro da Van foram socorridos para atendimento médico. Os militares constataram que a Van não estava devidamente licenciada."

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