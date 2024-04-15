Criança e monitora de van escolar ficam feridas em acidente na Serra

Duas pessoas ficam feridas após van escolar bater atrás de carreta na Serra Crédito: Caíque Verli

Um acidente envolvendo uma van de transporte escolar e uma carreta no bairro Feu Rosa, na Serra , deixou uma criança e uma jovem de 19 anos feridas na manhã desta segunda-feira (15). O acidente aconteceu em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamentam (Emef) Professora Naly da Encarnação Miranda, conhecida como Caic Feu Rosa. Uma das vítimas está em estado grave.

Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran |ES) disse que o veículo utilizado para transporte escolar, envolvido no acidente, "estava irregular para o transporte de escolares".

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista da van disse que não viu a carreta devido ao sol e acabou colidindo na traseira do veículo. No momento do acidente, havia três pessoas no transporte escolar: o condutor, uma monitora e uma criança.

O motorista não se feriu durante a colisão e a criança não teve ferimentos graves. A Guarda Municipal da Serra disse que a monitora, uma jovem de 19 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. Por conta da batida, uma via da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro foi interditada momentaneamente, mas já está liberada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, mas não houve a necessidade de atuação. A Polícia Militar enviou uma nota sobre o caso. Leia, abaixo, na íntegra: