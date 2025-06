BR 101

Ciclista morre atropelado após mulher perder controle de carro em trecho do Contorno, na Serra

Segundo a PRF, motorista conduzia um Fiat Siena prata que capotou após a colisão

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:20

Motorista perde o controle do carro e atropela ciclista na BR 101 Crédito: Alice Sousa

Um ciclista, identificado como Mauro Carvalho da Silva, 26 anos, morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta quarta-feira (4), no km 274, da BR 101 (trecho da Rodovia do Contorno), altura de Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher, de 47 anos, conduzia um Fiat Siena prata quando perdeu o controle do veículo e atropelou a vítima. O carro capotou após a colisão. >

A reportagem da TV Gazeta apurou que o acidente aconteceu na pista de baixo da Rodovia do Contorno e, por isso, não há interdição no fluxo da rodovia. Ainda conforme a PRF, a motorista foi encaminhada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município, com ferimentos leves. >

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, Mauro estava a caminho do trabalho em uma empresa de construção civil, que fica próxima ao local do acidente. Lorivaldo dos Santos, colega de trabalho do ciclista, contou que ele fazia esse trajeto todos os dias e que o local é escuro e com muito mato. >

Mauro Carvalho da Silva morreu após ser atropelado na Serra Crédito: Acervo Pessoal

A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo do ciclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. >

>

* Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta