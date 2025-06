Em Planalto Serrano

Casal de moto morre em grave em acidente na BR 101 na Serra

Piloto teria perdido a direção da moto e batendo no canteiro que separa as pistas. Corpos foram projetados e acabaram atingidos por outro veículo; casal era da Bahia e veio ao ES para buscar a motocicleta

Publicado em 5 de junho de 2025 às 22:27

Destroços ficaram espalhados na pista da BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Daniel Marçal

Um motociclista e a mulher que era passageira na moto morreram em um grave acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (5), na BR 101, no bairro Planalto Serrano, na Serra, próximo à Unidade Básica de Saúde da região e do viaduto na rodovia Federal. Destroços dos veículos envolvidos ficaram espalhados pela pista. As vítimas eram um casal, segundo informações do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Eles não foram identificados.>

A moto seguia no sentido Serra Sede - Vitória, e o condutor perdeu a direção do veículo, que acabou batendo no canteiro de concreto que divide as pistas. Com o impacto, os dois ocupantes foram projetados da motocicleta e acabaram batendo frontalmente em um carro. Os dois morreram no local. Ambulâncias do Samu/192 e da Ecovias 101 foram ao local e a área foi isolada para a chegada da perícia.>

Da Bahia para o ES

O homem e a mulher vieram da Bahia para o Espírito Santo buscar a motocicleta com a qual se envolveram no acidente fatal. A moto, segundo apurado no local, tinha apenas 150 quilômetros registrados no odômetro – instrumento localizado no painel que mede a distância total percorrida. O veículo modelo Honda XRE praticamente não sofreu avarias.>

A moto do casal ficou praticamente sem avarias, mas os dois ocupantes morreram no acidene Crédito: Daniel Marçal

A reportagem demandou a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária que administra a rodovia e também a Polícia Civil para mais detalhes da ocorrência. >

