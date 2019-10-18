Home
>
Central de Trânsito
>
Carro pega fogo em avenida na Serra

Carro pega fogo em avenida na Serra

Populares e a guarda de trânsito ajudaram conter às chamas. Ninguém ficou ferido.

Esthefany Mesquita

[email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 16:14

 - Atualizado há 6 anos

Carro pega fogo na avenida Norte Sul, na Serra Crédito: Internauta

Um carro do modelo Volkswagen Parati pegou fogo na tarde desta sexta-feira (18), na Avenida Norte Sul, em Laranjeiras, na Serra. O condutor do veículo recebeu ajuda de populares e de um ônibus que passava pelo local para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido.

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Ecovias Capixaba explicou que acidente ocorreu após batida entre dois caminhões; Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu

Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES

Em um dos veículos estavam três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos; colisão ocorreu na cidade de Mantenópolis, Noroeste capixaba

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no ES

De acordo com o agente de trânsito Milton Moura, ele passava pelo local às 13h, quando ouviu a explosão. O fogo teria começado no motor. A equipe da guarda de trânsito e o condutor do automóvel tentaram apagar as chamas inicialmente, mas não tiveram sucesso.

Leia mais

Carro pega fogo e congestiona trânsito em Vitória

Carro pega fogo em Jardim Camburi

Carro pega fogo na BR 101 na Serra

“Ele é movido a gás e teve um problema com kit gás. Populares tentaram ajudar a combater o fogo. Um ônibus também ajudou. Utilizamos o extintor da viatura mas não foi suficiente”, destacou.

Milton Moura contou que outros motoristas deram os extintores de seus carros na tentativa de apagar o fogo. Na ocasião, outras viaturas da guarda foram ao local dar apoio. O trânsito chegou a ficar impedido, mas em seguida foi liberado.

O agente aproveitou pra reforçar a importância de sempre revisar o veículo para evitar curto-circuitos ou vazamentos que possam levar a qualquer risco.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

trânsito veículos serra

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais