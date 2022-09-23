Carro pega fogo e complica trânsito na BR 101 na Serra; veja vídeo

Um carro pegou fogo em um trecho da BR 101 na altura do bairro Nova Carapina, Serra, na manhã desta sexta-feira (23). A ocorrência foi registrada às 8h11 no km 262,3, no sentido Norte, segundo a Eco 101, concessionária que administra a via. Não há vítimas em decorrência do incêndio.
A Eco101 informou ainda que recursos da concessionária, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O tráfego está com desvio para a pista marginal.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo por volta das 8h no bairro Nova Carapina I, na Serra. A equipe foi ao local e constatou que as chamas atingiam um carro. O fogo foi extinto e não há informações de feridos, ou pedido de perícia.