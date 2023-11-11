Carro fura sinal, atinge motociclista e derruba poste na Reta da Penha

Um acidente no cruzamento das avenidas Nossa Senhora da Penha, a Reta da Penha, e Maruípe, em Vitória, envolvendo dois carros e uma moto deixou uma pessoa ferida e um poste caído, na tarde deste sábado (11). Segundo relatos, uma motorista de 61 anos, em um veículo Onix, de cor cinza, furou um sinal vermelho e atingiu um motoboy que vinha da Avenida Maruípe.
Ao tentar desviar, a motorista colidiu com um poste no canteiro central, que caiu sobre um Corolla parado no sinal no sentido oposto. A condutora, embora tenha ficado em estado de choque, saiu ilesa. O teste do bafômetro deu negativo, e ela estava sozinha no veículo.
Duas testemunhas afirmaram que a condutora furou o sinal vermelho. O motoboy, atendido pelo Samu, sofreu escoriações na coxa e joelho, mas estava consciente e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).
Além da condutora, duas crianças e outra mulher estavam no Corolla atingido pelo poste. Nenhum deles sofreu ferimentos. A motorista do Corolla disse que o poste acabou salvando todos de impacto direto com o carro desgovernado.
Em nota, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) confirmou que a vítima da moto foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).
Na Avenida Reta da Penha, o trânsito flui sem maiores transtornos