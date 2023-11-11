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Investigação

Jovem é morto a tiros em praia de Castelândia na Serra

A perícia da Polícia Civil esteve no local e informou que o jovem foi atingido por três tiros: um no pé, um na barriga e um no rosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2023 às 12:57

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 12:57

Equipe de perícia da Polícia Civil na área onde corpo foi encontrado | Imagem: Bernardo Bracony
Equipe de perícia da Polícia Civil na área onde corpo foi encontrado | Imagem: Bernardo Bracony Crédito: Equipe de perícia da Polícia Civil na área onde corpo foi encontrado | 
Um jovem de 23 anos foi encontrado morto na praia de Castelândia, região de Jacaraípe, na Serra, na manhã deste sábado (11). Paulo Henrique Rosa dos Santos foi assassinado com três tiros.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, moradores disseram para a polícia que ouviram tiros. A Polícia Militar foi ao local e localizou o corpo do jovem.
Corpo foi achado na praia de Castelândia, região de Jacaraípe | Imagem: Bernardo Bracony
Corpo foi achado na praia de Castelândia, região de Jacaraípe | Imagem: Bernardo Bracony Crédito: Corpo foi achado na praia de Castelândia, região de Jacaraípe |
A mãe de Paulo Henrique não quis gravar entrevista, mas conversou com a reportagem e disse que o filho parou de frequentar a escola ainda muito cedo e passou a usar drogas. Ela aconselhava o jovem, mas ele não ouvia.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e informou que o jovem foi atingido por três tiros: um no pé, um na barriga e um no rosto. Ninguém ouviu brigas e pedidos de socorro. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio da Serra.

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Ao todo, três adolescentes estavam sozinhos no rio no momento do afogamento. Uma menina conseguiu se salvar, mas dois jovens — de 13 e 15 anos — morreram

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