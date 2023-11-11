Jovem é morto a tiros em praia de Castelândia na Serra

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto na praia de Castelândia, região de Jacaraípe, na Serra, na manhã deste sábado (11). Paulo Henrique Rosa dos Santos foi assassinado com três tiros.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, moradores disseram para a polícia que ouviram tiros. A Polícia Militar foi ao local e localizou o corpo do jovem.
A mãe de Paulo Henrique não quis gravar entrevista, mas conversou com a reportagem e disse que o filho parou de frequentar a escola ainda muito cedo e passou a usar drogas. Ela aconselhava o jovem, mas ele não ouvia.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e informou que o jovem foi atingido por três tiros: um no pé, um na barriga e um no rosto. Ninguém ouviu brigas e pedidos de socorro. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio da Serra.