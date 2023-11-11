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Local com correnteza

Afogamentos no Rio Cricaré em São Mateus: pai encontra corpo do filho

Ao todo, três adolescentes estavam sozinhos no rio no momento do afogamento. Uma menina conseguiu se salvar, mas dois jovens — de 13 e 15 anos — morreram
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

11 nov 2023 às 12:27

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 12:27

Um dos corpos dos adolescentes que se afogaram no Rio Cricaré, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, foi encontrado pelo próprio pai, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações de militares que atenderam a ocorrência, o local em que as vítimas de 13 e 15 anos se afogaram, na manhã de sexta-feira (10), é de difícil acesso e apresenta pontos de correnteza, buracos e galhos de árvores. Nomes não foram divulgados.
Ao todo, três adolescentes estavam sozinhos no rio no momento do afogamento. Um deles teria entrado primeiro, seguido pelos outros, mas pisou em um buraco e foi puxado pela correnteza. Uma menina conseguiu sair do rio enquanto os outros dois jovens se afogaram. Foi a adolescente que chamou o socorro, informando que os adolescentes tinham sumido na água.
Rio Cricaré, em São Mateus
Rio Cricaré, em São Mateus, onde os adolescentes se afogaram Crédito: Leitor A Gazeta
O corpo do segundo adolescente foi encontrado por bombeiros, com a ajuda de populares. Segundo os militares, o acionamento foi acionado por volta das 11h45 e no local há pouco sinal de celular, por isso houve dificuldade na chamada do socorro.
Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares

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