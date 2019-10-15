Carro colide contra poste e invade ponto de ônibus na Serra

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 18:08
- Atualizado há 6 anos
Um carro invadiu um ponto de ônibus após o motorista perder o controle da direção na Primeira Avenida, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 17h20 desta terça-feira (15), próximo a um shopping. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com a Guarda Municipal, antes de bater no ponto, o veículo teria ainda colidido contra um poste.
Apesar do acidente, o trânsito flui normalmente pela região.
