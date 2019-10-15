Susto!

Carro colide contra poste e invade ponto de ônibus na Serra

O acidente aconteceu na Primeira Avenida, em Parque Residencial Laranjeiras. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 18:08 - Atualizado há 6 anos

Um carro invadiu um ponto de ônibus após o motorista perder o controle da direção na Primeira Avenida, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 17h20 desta terça-feira (15), próximo a um shopping. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Guarda Municipal, antes de bater no ponto, o veículo teria ainda colidido contra um poste.

Apesar do acidente, o trânsito flui normalmente pela região.

Carro invade ponte de ônibus em Laranjeiras, na Serra Crédito: Adenilson da Silva

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta