Carro colide contra poste e invade ponto de ônibus na Serra

O acidente aconteceu na Primeira Avenida, em Parque Residencial Laranjeiras. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Karen Benicio

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 18:08

 - Atualizado há 6 anos

Um carro invadiu um ponto de ônibus após o motorista perder o controle da direção na Primeira Avenida, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 17h20 desta terça-feira (15), próximo a um shopping. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Guarda Municipal, antes de bater no ponto, o veículo teria ainda colidido contra um poste.

Apesar do acidente, o trânsito flui normalmente pela região.

Carro invade ponte de ônibus em Laranjeiras, na Serra Crédito: Adenilson da Silva

Tópicos Relacionados

acidente laranjeiras trânsito serra

