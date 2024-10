Carro cai de altura de 3 metros em acidente em Colatina

O condutor afirmou que acionou o freio de mão antes de sair do veículo, visto que a rua possui uma subida íngreme, mas o carro caiu na área de serviço de um imóvel

Um carro caiu de uma altura de aproximadamente três metros na Rua Cosme Damião, no bairro Vila Real, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (11). O motorista contou a policiais militares que havia parado o carro em frente à garagem da casa dele para abrir o portão, mas, ao sair do veículo, o carro desceu de ré e despencou no quintal vizinho.