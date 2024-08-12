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Susto

Carro atinge parede de casa em Colatina: 'Foi livramento', diz moradora

Mulher, marido e os três filhos do casal – crianças com idades entre um e sete anos – estavam na casa, no bairro Ayrton Senna, e levaram grande susto; ninguém se feriu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 ago 2024 às 13:49

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 13:49

Carro perde controle e atinge casa em Colatina
Carro perde controle e atinge casa em Colatina Crédito: Leitor de A Gazeta
Um motorista perdeu o controle da direção do carro e bateu na parede de uma casa no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 22h de domingo (11). Na residência estavam um casal e os três filhos, crianças com um, quatro e sete anos. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, o motorista do veículo admitiu que havia ingerido bebida alcoólica.
Com o impacto, a parede da casa ficou destruída. O imóvel é pequeno e tem apenas um quarto, que foi o cômodo atingido pelo Volkswagen Voyage prata. O casal dormia na cama com um dos filhos, e as outras duas crianças estavam deitadas em colchões no chão. Para a dona de casa Sara da Silva a família escapar ilesa foi um livramento. Veja o vídeo abaixo:
“O susto foi muito grande, a gente não sabia se as crianças tinham se machucado ou não, se as crianças que dormem no chão tinham sido atingidas. Chegou a pegar pedaços de blocos na minha filha mais velha, mas Deus nos deu um livramento”, disse.

Carro perde controle e atinge casa em Colatina

A mulher relatou ainda que o condutor do Volkswagen Voyage apresentava sinais de embriaguez e foi embora do local logo após a batida, mas voltou até lá na manhã desta segunda. “Ele estava bem alcoolizado e saiu do lugar, não ficou. Foi embora e apareceu hoje. O filho dele deu satisfação e ele deu apoio. Nós fizemos boletim de delegacia e agora é esperar. Vamos tentar reconstruir, a gente luta para ter um cantinho e acontece isso”, afirmou.
O motorista do carro deu a versão dele sobre o que aconteceu e confessou ter bebido cerveja antes do acidente. “Eu tinha tomado uma cervejinha. Não estava em alta velocidade, o carro acelerou sozinho, quebrou a barra de direção e eu desci (aconteceu o acidente). Eu vi o que tinha acontecido, conversei com o dono da casa e vi que estavam bem, então fui embora. Não fugi”, contou.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que informou que não foi acionada para a ocorrência.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

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