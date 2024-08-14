Carreta desgovernada invade canteiro e atinge carros na BR 259 em Colatina

A imagem é impressionante: uma carreta sem controle se envolveu em um acidente na BR 259, na altura do bairro Santa Helena, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (14). O veículo fez uma curva, saiu da pista, depois voltou e passou em cima de um canteiro, atingindo dois carros em seguida. Ninguém ficou ferido.
Conforme apuração da TV Gazeta Noroeste, o motorista relatou aos policiais que teve um apagão e que não se lembra de nada, tendo recuperado a consciência apenas a tempo de frear para reduzir o impacto da colisão com os automóveis.
O vídeo foi registrado por uma câmera de segurança de um comércio na região. O acidente assustou quem passava pelo local, que fica na entrada do bairro e tem vários estabelecimentos próximos.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de limpeza de pista. "O solicitante informou que havia óleo derramado, com risco de acidentes. Os bombeiros foram encaminhados e providenciaram a limpeza", finalizou.
*Com informações da repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste