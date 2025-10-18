Home
Carreta carregada de lixo tomba e interdita trecho da BR 101 na Serra

Acidente aconteceu por volta das 4h e deixou o trânsito completamente interditado nos dois sentidos; tráfego foi liberado às 9h45

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 10:01

 - Atualizado há 43 minutos

Veículo teria tombado sozinho por volta das 4h de sábado (18), na altura do bairro Carapina, na Serra, e motorista precisou ser levado a um hospital.

Uma carreta carregada de lixo tombou na madrugada deste sábado (18) no quilômetro 269 da BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 4h e deixou o trânsito completamente interditado nos dois sentidos da rodovia principal até as 9h45, quando o tráfego foi liberado. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, que foi até o local do acidente, a carreta pertence à empresa Corpus Saneamento e Obras. O motorista seguia sozinho no sentido Vitória quando perdeu o controle da direção e o veículo tombou.

Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, apenas a carreta estava envolvida na ocorrência. O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital da região. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou idade do motorista.

Durante a manhã, equipes atuaram no local para a retirada da carreta e limpeza da pista. Enquanto isso, o tráfego seguia bloqueado nos dois sentidos da via principal, e o fluxo de veículos ocorria de forma lenta pelas marginais, até ser liberado às 9h45.

Equipes realizaram a limpeza do local do acidente na manhã de sábado (18)
Equipes realizam a limpeza do local do acidente na manhã de sábado (18) Crédito: Alberto Borém

A reportagem de A Gazeta também tentou fazer contato com a Corpus Saneamento e Obras pelos canais de comunicação divulgados no site da empresa, mas não foi atendida. No local, funcionários não quiseram dar declarações. 

