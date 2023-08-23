Caminhoneiro diz que câmera de cerco eletrônico causou acidente em Colatina

O motorista do caminhão envolvido em um grave acidente no início da tarde da última terça-feira (22) no km 39 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, e que vitimou mãe e filha, contou à Polícia Militar que o cerco eletrônico da rodovia pode ter provocado a fatalidade.
Isso porque, segundo o caminhoneiro, ele precisou frear forte porque um carro que estava na frente do caminhão reduziu repentinamente a velocidade para passar pelo cerco eletrônico. Foi neste momento que a carroceria do caminhão "fez um L", atravessou a pista da rodovia e atingiu a Fiat Toro, que trafegava no sentido contrário.
Após a batida, a caminhonete saiu da pista e ainda bateu com força em uma árvore às margens da rodovia federal.
Na caminhonete estavam Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, que dirigia o carro da família, e a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro, de 57. As duas morreram no local do acidente.
Além delas, o irmão de Marília, de 34 anos, também estava na caminhonete. Eles retornavam de Vitória, onde foram receber a mãe, que voltava dos Estados Unidos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficou a cargo da ocorrência, informou que o condutor do caminhão permaneceu no local e fez teste do bafômetro, que deu negativo.