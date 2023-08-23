Mãe e filha morreram

Caminhoneiro diz que câmera de cerco eletrônico causou acidente em Colatina

Aos agentes, o condutor do outro veículo envolvido contou que precisou frear forte, já que um carro à frente reduziu repentinamente ao se aproximar do cerco eletrônico na BR 259
Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:25

Na Fiat Toro estavam mãe e filha que morreram no grave acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Willian Henrique Westphal
O motorista do caminhão envolvido em um grave acidente no início da tarde da última terça-feira (22) no km 39 da BR 259, no distrito de Baunilha, em Colatina, e que vitimou mãe e filha, contou à Polícia Militar que o cerco eletrônico da rodovia pode ter provocado a fatalidade.
Isso porque, segundo o caminhoneiro, ele precisou frear forte porque um carro que estava na frente do caminhão reduziu repentinamente a velocidade para passar pelo cerco eletrônico. Foi neste momento que a carroceria do caminhão "fez um L", atravessou a pista da rodovia e atingiu a Fiat Toro, que trafegava no sentido contrário.
Após a batida, a caminhonete saiu da pista e ainda bateu com força em uma árvore às margens da rodovia federal.
Na caminhonete estavam Marília Vargas Ribeiro, de 38 anos, que dirigia o carro da família, e a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro, de 57. As duas morreram no local do acidente. 
À esquerda, Marília Vargas Ribeiro. À direita, a mãe dela, Leni Vargas Ribeiro. As duas morreram em acidente em Colatina Crédito: Redes Sociais
Além delas, o irmão de Marília, de 34 anos, também estava na caminhonete. Eles retornavam de Vitória, onde foram receber a mãe, que voltava dos Estados Unidos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficou a cargo da ocorrência, informou que o condutor do caminhão permaneceu no local e fez teste do bafômetro, que deu negativo. 

