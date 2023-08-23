Pelo menos dois acidentes graves que resultaram em caminhões praticamente submersos dentro de leito de rios foram registrados em seis dias no Espírito Santo. Ambos aconteceram na BR 101, uma das principais rodovias capixabas. Em um dos casos, o motorista ficou preso às ferragens e morreu no local.
A ocorrência mais recente foi na última terça-feira (22), quando um veículo de grande porte caiu de uma ponte na altura do km 102 da BR 101, entre Linhares e Jaguaré, no Norte do Estado, por volta de 22h20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista saiu ileso.
Imagens mostram o veículo dentro da água (veja abaixo). Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre como o condutor conseguiu se salvar.
Segundo caso
Há uma semana, no último dia 16, também na BR 101, mas no município de Fundão, ocorreu um acidente semelhante. Um caminhão-baú caiu de uma ponte, e o veículo ficou parcialmente submerso nas águas do Rio Timbuí. Apesar de o resgate ter sido acionado, Gilberto Alves de Souza, de 30 anos, acabou morrendo.
Câmeras de segurança capturaram o exato momento do acidente, cujas causas ainda são desconhecidas.
À reportagem de A Gazeta, o gerente de operações do Supermercado Casagrande em Viana, Aguinel Vicente, informou que Gilberto trabalhava na rede havia cerca de oito meses. Ele atuava no setor de hortifrúti e tinha ido pela manhã até o município de São Mateus descarregar mercadorias.
Um colega do motorista — que não quis se identificar, mas também é caminhoneiro — contou à reportagem que a vítima retornava para a Grande Vitória. "Gilberto era uma pessoa de bem com a vida, sorridente e adorava a profissão", lembrou.
Em 6 dias, ES teve 2 acidentes graves com caminhões caindo de pontes em rios