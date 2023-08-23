Caminhão cai de ponte na BR 101 no Norte do ES

(Caminhão permanecia no local do acidente nesta manhã) Crédito: (Divulgação/PRF)

Um caminhão caiu de uma ponte, dentro de um rio, na altura do km 102 da BR 101, no limite entre Linhares e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, por volta de 22h20 de terça-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista saiu ileso.

Imagens mostram o veículo dentro da água. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre como o condutor conseguiu se salvar.