Caminhão cai de ponte na BR 101 no Norte do ES

Um caminhão caiu de uma ponte, dentro de um rio, na altura do km 102 da BR 101, no limite entre Linhares e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, por volta de 22h20 de terça-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista saiu ileso.
Imagens mostram o veículo dentro da água. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre como o condutor conseguiu se salvar.
Na manhã desta quarta-feira (23), o caminhão ainda permanecia no local, dentro do rio. Parte da ponte está com fitas para isolar a área.
Há uma semana, no último dia 16, quarta-feira da semana passada, também na BR 101, mas em Fundão, ocorreu um acidente semelhante, quando um caminhão caiu de uma ponte e ficou submerso nas águas do Rio Timbuí. O motorista ficou preso dentro do veículo e morreu no local.