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Acidente

Caminhão tomba em viaduto de Vila Velha

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trecho está interditado para a remoção do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 19:30

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 19:30

Internauta | A Gazeta Crédito: Carreta tomba em viaduto de Vila Velha, no entorno do bairro Zumbi dos Palmares
Um caminhão tombou no viaduto do cruzamento entre a Avenida Carlos Lindenberg e a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (27). O veículo pertence ao Centro de Tratamento de Resíduos do município e estava carregado no momento no acidente.
De acordo com a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido e trecho esteve parcialmente interditado até às 18h30. Apenas carros pequenos conseguiam passar pelo local. Por volta das 18h35, as pistas foram totalmente interditadas para a remoção do veículo. O trânsito segue lento no entorno do bairro Zumbi dos Palmares.

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