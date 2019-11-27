Caminhão tomba em viaduto de Vila Velha

Um caminhão tombou no viaduto do cruzamento entre a Avenida Carlos Lindenberg e a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (27). O veículo pertence ao Centro de Tratamento de Resíduos do município e estava carregado no momento no acidente.
De acordo com a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido e trecho esteve parcialmente interditado até às 18h30. Apenas carros pequenos conseguiam passar pelo local. Por volta das 18h35, as pistas foram totalmente interditadas para a remoção do veículo. O trânsito segue lento no entorno do bairro Zumbi dos Palmares.