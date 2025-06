BR 101

Caminhão é flagrado com 41 toneladas de excesso de peso em Guarapari

PRF disse que veículo levantou suspeitas "por apresentar sinais de irregularidade no transporte da carga" ao passar pela rodovia no domingo (29)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de junho de 2025 às 09:21

Caminhão flagrado pela PRF transportava rochas ornamentais Crédito: Divulgação PRF

Um caminhão transportando rochas ornamentais foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 41,5 toneladas de excesso de peso na BR 101, em Guarapari, no domingo (29). A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na Unidade Operacional da corporação no município. >

A PRF disse que o veículo levantou suspeitas "por apresentar sinais de irregularidade no transporte da carga" ao passar pela rodovia e foi parado para verificação. Durante a inspeção, os agentes constataram que o caminhão estava carregado muito acima do limite legal permitido, o que representa risco para a segurança no trânsito e pode danificar o asfalto.>

"A PRF continuará intensificando as ações de fiscalização de transporte de cargas no Espírito Santo, com foco na preservação da segurança nas estradas e na integridade da malha viária. A ocorrência reforça a importância da fiscalização de peso nas rodovias, uma vez que o excesso representa grave risco de acidentes, reduz a vida útil do pavimento e aumenta os custos com manutenção para o poder público", diz comunicado divulgado pela corporação.>

Ainda conforme a PRF, motorista que conduzia o caminhão flagrado com excesso de peso foi autuado. O veículo seguiu viagem após a regularização da carga. >

